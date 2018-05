Vanhamel van Kust naar Kiel: “De club en ik delen dezelfde ambitie. Zo snel mogelijk weer in 1A spelen” Dieter Peeters

16 mei 2018

16u14 0 Belgisch Voetbal Wie de coach wordt van Beerschot-Wilrijk is niet nog duidelijk, maar een doelman voor volgend seizoen hebben ze op het Kiel al wel gevonden. Rafael Romo keert terug naar APOEL Nicosia, in zijn plaats komt Mike Vanhamel (28) over van Oostende.

“Dit jaar hadden we al de beste doelman van 1B, met Rafael Romo. Die vertrekt helaas. Maar ook volgend jaar zal de beste doelman in onze reeks het doel van Beerschot-Wilrijk verdedigen: Mike Vanhamel”, klonk het ambitieus bij de voorstelling van hun nieuwe doelman, die voor vier jaar plus optie tekende. De club belooft de komende weken bovendien nog meer transfers, na eerder ook al Dudouit (Tubeke) en Wilms (KV Mechelen). Ook dan zal het telkens gaan om spelers die een langdurig contract tekenen. De club wil zo de toekomst op lange termijn verzekeren.

“Je merkt aan alles dat Beerschot-Wilrijk een ambitieus project is. De passie, de traditie. Dat trekt mij aan", vertelde de imposante Vanhamel. "En mij niet alleen. Als je ziet wie hier al speelt en welke spelers de club nog wil halen..." De bebaarde doelman hoopt zich ook eindelijk te kunnen settelen op het Kiel, want hij versleet in zo'n tien jaar al acht clubs. “De voorbije jaren was dat ook wel de bedoeling. Bij Lierse tekende ik een contract voor vijf jaar na mijn eerste sterke seizoen, maar dan kwamen Coucke en KV Oostende. Die stap hogerop kon ik niet weigeren, want de ambitie was play-off 1 spelen. Dat is helaas anders uitgedraaid.”

Vanhamel tekende op de slotdag van de vorige zomermercato dus een driejarig contract bij KVO, maar na het snelle ontslag van coach Yves Vanderhaeghe en een blessure belandde de bebaarde goalie op de bank. Hoewel het nog niet duidelijk is wie er volgend jaar de coach wordt op het Kiel, heeft Vanhamel niet getwijfeld. “Uiteraard heb ik die vraag ook gesteld. Maar wie de trainer ook wordt, de ambitie van de club is duidelijk. Ik maak me er geen zorgen over.”

Het doel van speler én club zijn dus duidelijk: zo snel mogelijk weg uit 1B. Al bekent dat voor Vanhamel zelf even een stapje terug. “Ik heb mijn beste momenten in 1B beleefd. Uiteraard wil je altijd zo hoog mogelijk spelen, maar de nadruk ligt op spelen. Aanmodderen bij een ploeg in 1A heeft weinig nut. Om belangrijk te zijn, moet je spelen. Pas doen voel ik me echt voetballer, niet wanneer ik mijn geld zit te tellen op de bank.”

Leuk detail: de broer van Mike Vanhamel is een hevige Antwerp-supporter. “Iedereen maakt fouten in het leven zeker? De voorbije jaren stonden we ook al een paar keer tegenover elkaar met White Star en met Lierse. Meestal stond ik in het winnende kamp. Laat ons hopen dat dat met Beerschot-Wilrijk binnenkort ook kan.” Al zal zijn broer hem niet snel komen aanmoedigen op het Kiel. “Hij liet me al weten dat ik geen abonnement opzij moest leggen”, knipoogde de doelman. “Maar ook zonder hem komt er genoeg volk kijken.”