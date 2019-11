Vanhaezebrouck kreeg ooit aanbod uit Midden-Oosten: "3 of 4 miljoen per jaar? We spreken zéker over die cijfers” Redactie

21 november 2019

17u14

Bron: Play Sports 0 Belgisch voetbal Hein Vanhaezebrouck doet in ‘T1', een nieuwe docureeks die morgen start op Play Sports, uit de doeken dat hij ooit een zéér lucratief voorstel kreeg uit het Midden-Oosten. “Op dat moment was ik de ‘hype’ in België. Het ging over een bedrag dat geen enkele trainer in België verdient”, aldus Vanhaezebrouck.

“Ik heb de kans gekregen om héél veel geld te verdienen. Ik kan daar moeilijk bedragen op plakken, maar er is geen enkele trainer in België die dat verdient”, aldus de ex-trainer van onder meer KV Kortrijk, AA Gent en Anderlecht. “3 of 4 miljoen euro per jaar? We spreken zéker over die cijfers en zelfs nog iets meer. Op het moment dat ik de ‘hype’ was in België kon in naar het Midden-Oosten. Ik had met een Belgische club overwinterd in de Champions League, het jaar nadien schakelden we dan Tottenham - toen tweede in de Premier League -uit. Dat spring je in het oog van clubs uit het Midden-Oosten.”

Maar Vanhaezebrouck ging niet op het aanbod in en na zijn periode bij AA Gent stond de ex-verdediger nog aan het roer bij Anderlecht. Daar werd Vanhaezebrouck midden december 2018 ontslagen en sindsdien zit hij zonder job. Na het ontslag van Felice Mazzu bij Racing Genk dacht een deel van het bestuur van de landskampioen aan Vanhaezebrouck als opvolger, maar de keuze viel uiteindelijk op Hannes Wolf. Vanhaezebrouck had zelf ook aangegeven zich liever aan zijn sabbatseizoen te houden.

T1 is vanaf 22 november in zes wekelijkse afleveringen te zien, elke vrijdagavond om 22u45 op Play Sports (betaalzender van Telenet, red.). De docureeks wil een diepe en persoonlijke kijk bieden in het leven langs de zijlijn en de impact daarvan op het privé- en gezinsleven. Acht hoofdtrainers komen aan bod: Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Yves Vanderhaeghe, Bob Peeters, Jacky Mathijssen, Ariël Jacobs, Georges Leekens en Glen De Boeck.