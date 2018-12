Vanhaezebrouck baalt: Anderlecht blijft achter met één op negen na late penaltygoal Charleroi PJC/XC

09 december 2018

19u50 1 Anderlecht AND AND 1 einde 1 CHA CHA Charleroi Belgisch Voetbal Zuur voor Anderlecht. Het leek op weg naar de zege tegen Charleroi, maar in het slot maakte Benavente de 1-1. Paars-wit lijkt het winnen verleerd.

Francis Amuzu speelt met fluogele schoenen. Dat steekt sommigen al snel de ogen uit als je niet presteert. Maar ‘Ciske’ doet het zo goed dat niemand klaagt. Tegen Charleroi maakte hij net na rust de 1-0, nadat hij eerder al op de paal geknald had. Pas 19 jaar, maar nu al belangrijk. Chapeau.

We gaan niet zeggen dat de voorsprong voor Anderlecht gevleid was - ’t was niet slecht. Alleen had Charleroi veruit de beste kansen in de eerste helft. Dessoleil stond helemaal alleen in de zestien en mocht koppen, maar besloot domweg naast. Benavente schoot dan weer van héél héél héél dichtbij op Didillon.

Op ‘de 10’ stond Morioka verrassend in de basis bij Anderlecht. De Japanner kon evenwel nooit de plannen om een nieuwe spelmaker te halen naar de koelkast verwijzen: hij ontgoochelde. Het gold ook voor Saelemaekers: normaal gezien altijd bij de beteren, nu veelal onzuiver. Kan gebeuren.

Op het moment dat je dacht dat de zege binnen was, floot scheidsrechter Lardot een penalty voor Charleroi. Benavente, tot dan onzichtbaar en op de verlanglijst van Hein Vanhaezebrouck, miste niet: 1-1. Een domper voor Anderlecht, dat zo naliet een goeie zaak te doen bovenin en wéér niet kon winnen.

