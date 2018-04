Vanderhaeghe: "We hebben hier een belangrijk punt gepakt" DPB

17 april 2018

23u16 0 Belgisch Voetbal AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe was na afloop van de partij tegen Racing Genk niet ontevreden met de puntendeling. "We hebben hier een belangrijk punt gepakt."

Het was niet onze beste match, maar op momenten in de tweede helft was er wel iets te zien. Genk was voetballend goed. Wij zijn altijd blijven vechten en dat was wat in ons nadeel. In balbezit was er teveel afval, met veel verkeerde beslissingen. Het is ook al de vierde match in play-off 1 en er zitten er een aantal op hun tandvlees.

Anders Christiansen, een van de winteraankopen, kreeg nog een keertje zijn kans nadat hij geblesseerd uitviel in zijn eerste wedstrijd voor de Buffalo's. "Hij was nerveus", zei Vanderhaeghe daarover. "Een aantal keer toonde hij de juiste intenties om de ploeg aan het voetballen te krijgen, maar hij miste ook een paar keer zijn controle. Het is echt een pure voetballer en dat mislukte een paar keer vandaag. Zoiets is eigen aan het voetbal, maar hij kan het niveau zeker aan."

Wie het niveau ook zéker aan kan, is Lovre Kalinic. "Hij speelt echt heel sterk in de play-offs. Hij behoudt een enorme focus in zijn doel. Eigenlijk houdt hij nu al twee keer de nul, want die penalty tegen Standard tel ik niet mee. Of er verandering moet komen? We moeten de hoofden vrijmaken. Het was stil in de kleedkamer, mijn spelers waren ontgoocheld - ook over hun prestatie. We moeten blij zijn met een punt."