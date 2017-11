Vandenhaute en rijke Rus doen bod op Anderlecht Sander Van Den Broecke

04u26 0 Photo News Wouter Vandenhaute Belgisch Voetbal Voetbalclub Anderlecht praat met twee mogelijke kopers: Alisher Usmanov, superrijke Rus en aandeelhouder bij Arsenal, en de tandem Paul Gheysens-Wouter Vandenhaute. De sterke man van Ghelamco en van voetbalclub Antwerp en de baas van Woestijnvis zouden, net als Usmanov, bereid zijn ongeveer 80 miljoen euro te betalen voor paars-wit. Het bestuur van Anderlecht onderhandelde gisteren en eergisteren nog met beide partijen.

Paul Gheysens werkte de afgelopen jaren nauw met Anderlecht samen rond het nationaal voetbalstadion. Wouter Vandenhaute was twintig jaar geleden al in beeld als potentieel manager van fusieclub Germinal Beerschot, en zijn naam gonsde de voorbije jaren in de gangen van het Vanden Stockstadion als mogelijk aandeelhouder. De televisiebaas en de bouwpromotor voeren sinds ruim een maand intensieve gesprekken met Anderlecht, dat duidelijk is geïnteresseerd.

Photo News Paul Gheysens (links)

Ook met Alisher Usmanov had het clubbestuur de voorbije dagen contact. Die werd miljardair dank zij de mijnindustrie, is eigenaar van grote Russische telecom-bedrijven en heeft ook dertig procent van de aandelen van Arsenal in handen. Usmanov zou sportieve uitwisseling met Arsenal hebben beloofd.

De Rus is niet onbesproken. Sinds vorige maand wordt hij ervan verdacht via een stroman ook aandelen te hebben in Everton, en het is verboden eigenaar te zijn van twee clubs in één competitie.

BELGAIMAGE Alisher Usmanov

Voor datzelfde probleem zou ook Paul Gheysens staan, mocht hij Anderlecht kopen. Gheysens zou afstand moeten doen van zijn aandelen in Antwerp, of niet zelf in Anderlecht stappen. Toen Roland Duchatelet Standard kocht, liet hij zijn aandelen in STVV over aan zijn echtgenote. Gheysens zou hetzelfde kunnen doen met zijn zoon Michaël, die nu al voor Antwerp werkt.

Management mag blijven

Zowel van Usmanov als van Geysens mogen voorzitter Roger Vanden Stock en het huidige management nog enkele jaren aan het roer van de club blijven. De familie Vanden Stock en entourage zou bij verkoop een kwart van de aandelen houden: een blokkeringsminderheid, waarmee ze haar veto kan stellen bij belangrijke beslissingen.