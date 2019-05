Vanden Stock doorbreekt de stilte: “Benieuwd welke lijken uit de kast vallen bij Anderlecht” Redactie

09 mei 2019

19u58

Bron: Bx1 8 Belgisch voetbal De nieuwe naam van het stadion, de zogenaamde lijken die nog dagelijks uit de kast vallen en de zwakke prestaties van Anderlecht. Ex-voorzitter Roger Vanden Stock (76) heeft in een gesprek met bx1 (kort) - en voor het eerst sinds zijn exit bij de recordkampioen - gereageerd op enkele hete hangijzers rond de club.

“Ik bekijk de wedstrijden van Anderlecht op de televisie”, aldus Vanden Stock in een gesprek met bx1. “Zoals bij iedereen die supporter is van Anderlecht, doet het ook bij mij pijn. Ik hoop dat de beslissingen die genomen zullen worden Anderlecht weer op rails zullen krijgen.” Vanden Stock kreeg Marc Coucke als opvolger bij Anderlecht. “Ik heb veertig jaar voor de club gewerkt en van de ene op de andere dag doe je dan helemaal niets meer. Dat was toch een zekere teleurstelling”, geeft de 76-jarige Vanden Stock toe.

In een interview met deze krant dat in april verscheen zei Coucke dat er bij Anderlecht “nog elke maand lijken uit de kast vallen” en dat hij “tegen een aantal mensen strafrechtelijke klachten zal indienen”. Voor Vanden Stock kwam dat duidelijk als een verrassing. “Ik wist niet dat er nog lijken in de kast zaten”, zegt de ex-voorzitter. “Ik ben benieuwd welke dat dan zijn. Verder ga ik me daar daarom niet over uitspreken.”

De mogelijke verandering van de naam van het Constant Vanden Stockstadion bestempelt de voormalige sterke man van paars-wit als “geruchten”. “Ik heb zelf nog geen informatie gekregen over een eventuele naamsverandering van het stadion. Toch niet zo snel. Ik hoop dat ik als eerste op de hoogte zal worden gebracht als de beslissing zal vallen.”