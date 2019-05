Vandalen nemen nu ook Sclessin onder handen: stadion van Standard beklad met Anderlecht-slogans Redactie

03 mei 2019

Na het Jan Breydelstadion van Club Brugge hebben vandalen nu ook (de omgeving rond) de thuishaven van Standard beklad met paarse en witte verf. Op poorten en borden in de buurt van het Stade Maurice Dufrasne staan verschillende verwijzingen naar Anderlecht - zoals ‘RSCA 1908' - te lezen. Vooral de ticketshop werd stevig onder handen genomen. Komend weekend trekt Standard naar het Constant Vanden Stockstadion, nadat de wedstrijd tussen beide teams van enkele weken geleden op Sclessin gestaakt moest worden omdat de Anderlecht-fans vuurpijlen op het veld bleven gooien.

Vorig weekend werd ook het Jan Breydelstadion al voorzien van weinig fraaie slogans in paars, wit en zwart. Zo stond er te lezen ‘Leko=Dief’, verwijzend naar zijn arrestatie in de zaak ‘Propere Handen’. Ook ‘We Do What We Want’, werd op de muren geschilderd. De vandalen probeerden zo de toon te zetten voor de match, die paars-wit uiteindelijk wel met 1-0 verloor.