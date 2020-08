Vandaag wellicht beslissing over zaak-Westerlo NVK

06 augustus 2020

De zaak van Westerlo kwam dinsdag rond de middag voor de kortgedingrechter. De sfeer in de rechtbank was redelijk bitsig. Westerlo vindt dat het, als ploeg met de meeste punten in 1B, recht heeft om te promoveren. Zeker aangezien OH Leuven, ondanks de verloren titelfinale tegen Beerschot, komend weekend wél gewoon als achttiende club in 1A mag aantreden.

Het eist dus om opgenomen te worden in 1A. Het vraagt de rechter om de Pro League een dwangsom van 5 miljoen euro op te leggen per match dat de Kempense club niet in hoogste klasse voetbalt. Eerder vroeg Waasland-Beveren al dezelfde maatregel. De rechter oordeelde toen dat de Pro League een dwangsom van 2,5 miljoen euro per match in 1A en 1B moest betalen zolang Waasland-Beveren niet opgenomen werd in de kalender van eerste klasse.

De Pro League wuift het standpunt van Westerlo weg. Het wijst erop dat, op het moment dat de competitie werd stopgezet door corona, de Kempenaars geen enkele kans meer maakten op promotie.

Gezien de hoogdringendheid van de zaak zal de rechter vandaag waarschijnlijk al tot een beschikking komen. In principe begint zaterdag de competitie in 1A.

