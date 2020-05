Vandaag topoverleg tussen OHL en Beerschot: ‘t valt te hopen dat ze goed kunnen hordelopen BF/HML/KDC

20 mei 2020

08u00 0 Belgisch voetbal Vandaag houden OHL en Beerschot overleg over de opties rond de nog te spelen return van de promotiematch. Het valt te ­hopen dat ze goed kunnen ­hordelopen.

HORDE 1

Datum voor of na 30 juni?

De grootste hindernis is een ­geschikte datum en plek vinden. Beide clubs moeten de return vastleggen voor de start in 1A op 7 ­augustus. Maar in België is competitievoetbal verboden tot 31 juli. Begin augustus is een optie, maar zijn de regels rond sociale afstand en sporten in groep dan versoepeld? Ook de burgemeester moet akkoord gaan. Spelen na 31 juli houdt voorts in dat beide clubs pas kort voor de 1A-start hun lot ­kennen. Beerschot-ondervoorzitter Walter Damen zei in de media al te hopen de return eind juni te spelen. Dat zou dan in het buitenland moeten. Het Pro League­voorstel om in Duitsland te spelen, zorgt voor organisatieproblemen, en ook dan mogen spelers geen coronaregels overtreden. Een ­advocaat opperde in een opiniestuk dat de Pro League met het spelen van de return onder de ­huidige wetgeving zelfs aanzet tot een sociaalrechterlijk misdrijf, al zal dat in de praktijk wel niet zo’n vaart lopen. In Duitsland ­ondergaan de teams wel strikte quarantaine en testing: wat als OHL en Beerschot een corona­geval hebben?

HORDE 2

14 OHL-spelers einde contract

In principe verlaten de eindecontractspelers op 30 juni de club. De FIFA keurde wel goed dat clubs contracten kunnen verlengen tot de nieuwe einddatum van het ­seizoen, maar sommige spelers zitten met hun hoofd wel al elders. Bij OHL is het probleem prangend: liefst 14 van de 25 kernspelers zijn einde contract. En niet de minste, naast doelman Henkinet liefst vijf titularisverdedigers met Schuermans, Tshimanga, Duplus, Kotysch en Van den Bergh. Henkinet is al verkast naar Standard: wil en mag hij tot begin augustus bij OHL ­blijven? En wat met Van Hyfte, ­Sowah, Hubert, Croizet, Aguémon en Perbet, ook allen einde contract? OHL wil niet dwingend ­optreden om ­ongemotiveerde spelers te vermijden. Bij Beerschot is alleen Aloé einde contract en loopt de huur van de langgeblesseerde ­Seigers af.

HORDE 3

Promotieduel zonder oefenmatch

De sportieve staf en physical trainers van OHL en Beerschot breken zich nu al het hoofd over de trainingsopbouw om te pieken. In principe is zes weken nodig. Mocht het promotieduel toch al eind juni plaatsvinden, is daarna weinig ruimte voor rust richting de voorbereiding van 1A en 1B. Clubartsen vrezen ook voor blessures. Bij OHL en Beerschot onderhielden de ­spelers de voorbije weken thuis ­individueel hun conditie. Maar voorlopig blijft groen licht voor normale groepstrainingen zonder sociale distantie uit, moeilijk dus voor voetbal als contactsport. ­Tenzij de overheid weldra de regels versoepelt, zijn oefenduels nog niet toegelaten. “Het is moeilijker tactisch te trainen, maar dat geldt voor beide clubs”, zegt OHL-woordvoerder Roel Van Olmen.

HORDE 4

Tweeledig budget voor 1A en 1B

Hoe later de return, hoe minder tijd voor OHL en Beerschot om zich ­financieel en sportief klaar te ­stomen voor het nieuwe seizoen: het verschil tussen 1A en 1B is enorm. Onder die onzekerheid is het voor beide clubs lastiger om nieuwe spelers en sponsors aan te trekken. “OHL werkt nu al aan twee budgetscenario’s op ­commercieel gebied”, zegt Van Olmen. Voor Beerschot is het ­probleem niet nieuw: ook vorig seizoen verkeerde de club lang in onzekerheid over 1A of 1B door de omkoopzaak van KV Mechelen. Zowel OHL als Beerschot teert wel op een finan­cieel sterke ­buitenlandse investeerder die een schok kan opvangen. In 1B draaiden ze al op een budget die inclusief de operationele verliezen ­boven 10 miljoen euro uitkomt en eigenlijk 1A-waardig is.

