Vanavond topper in 1B: Cercle moet, Lierse wil graag Kristof De Cnodder

19 januari 2018

17u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal In eerste klasse B moet Lierse – leider in de tweede periodestand – vanavond op bezoek bij eerste achtervolger Cercle Brugge. Met nog amper zes speeldagen te gaan mogen we spreken van een sleutelduel. Vooral bij het razend ambitieuze Cercle is het straks van moeten.

Laat ons eerst nog even kort de situatie schetsen in 1B. Nadat Beerschot-Wilrijk de eerste periodetitel pakte, lijkt het voor de tweede plaats in de titelfinales te zullen gaan tussen het ietwat verrassende Lierse en het verwachte Cercle Brugge. Lierse is leider met achttien punten, Cercle telt er ééntje minder. Het derde gerangschikte OH Leuven lijkt met twaalf punten al min of meer uitgeteld.

Lierse reist in elk geval behoorlijk ontspannen af naar het Jan Breydelstadion. De Pallieters zagen in het tussenseizoen enkele sterkhouders vertrekken – zo forceerde sterkhouder Dylan De Belder bijvoorbeeld een vertrek naar… Cercle – en ze misten hun start compleet. Begin oktober was Lierse al lang blij met een plaatsje in de top vier en het bijhorende behoud. Maar recent zette Lierse uit het niets een reeks van 27 op 33 neer en zo is men plots volop in de running voor promotie.

"Toch is de periodetitel hier voorlopig geen item", klonk het de jongste weken tot vervelens toe op het Lisp. Doelman Patrick Rakovsky – één van de sterkhouders – legt de druk dan ook bij Cercle. "Zij moeten meer dan wij", aldus Rakovsky. "Cercle begon aan het seizoen als titelfavoriet en ze moeten toch nog altijd een punt goed maken. Bovendien spelen ze thuis." Lierse zal vanavond wellicht de kat uit de boom kijken en intussen in het achterhoofd houden dat men de twee vorige confrontaties met Cercle winnend afsloot…

Bij Cercle – dat dit seizoen liefst 25 (!) nieuwe spelers aantrok en met Frank Vercauteren een gereputeerde topcoach op de bank heeft zitten - beseft men dat het inderdaad stilaan 'van moeten' is. "In de tweede periode staat Lierse één punt voor ons. Daar moet ik geen tekening bij maken", liet voormalig belofteninternational Gianni Bruno in een krant optekenen. Cercle gaf zichzelf vorig weekend wel een enorme boost, door in de slotfase van de partij op Beerschot-Wilrijk een 2-0 achterstand om te buigen in een 2-3 overwinning. Bruno scoorde toen de aansluitingstreffer en leidde zo die spectaculaire ommekeer in. "Geluk hoort bij het voetbal en dwing je ook af", zei Bruno daarover. "Op Beerschot toonde Cercle zijn ware gelaat. De cohesie binnen de groep is groot."

Benieuwd wat straks het verschil maakt: het surplus aan individueel talent bij Cercle of het karaktervolle blok bij Lierse? De topper wordt om 20.30 uur afgetrapt, de wedstrijdleiding is in handen van Wesley Alen. Tot slot nog dit: Cerclefans tot 18 jaar mogen gratis het stadion binnen.

