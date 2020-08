Vanavond gaat 1B van start, maak hier kennis met alle ploegen: Westerlo en Union starten als favorieten Redactie

21 augustus 2020

Vanavond trappen Deinze en Union het seizoen in 1B op gang. Maar liefst vijf van de acht ploegen zijn nieuwkomers. Wij stellen hieronder graag alle ploegen in de reeks aan u voor. De voorstelling van Club NXT leest u hier

Westerlo

+ Westerlo pakte afgelopen seizoen de meeste punten in 1B. De Kemphanen wisten hun kern grotendeels te behouden en hebben de nodige ervaring in de reeks. Bijgevolg zijn ze nu één van de favorieten. Met vijf goals in de voorbereiding lijkt spits Igor Vetokele alvast goed in vorm.

- Dat Westerlo als 'kampioen' ook via de rechtbank naast de promotie greep, ligt nog op de maag. Bob Peeters en co zijn er dus extra op gebrand om dit seizoen de promotie af te dwingen. Vraag is alleen of ze bij Westerlo goed kunnen omgaan met de druk van titelfavoriet. Vorig seizoen kropen ze in het Kuipje immers maar al te graag in de rol van underdog. Nog een minpunt: sterkhouder Brüls heeft momenteel last van transferitis. (RVD)

Union

+ Union haalde met Moris en Lapoussin twee sterkhouders van Virton, de 1B-revelatie van vorig seizoen. De aanpak van de nieuwe trainer Felice Mazzu lijkt aan te slaan. Zo werd er zes keer gewonnen in acht oefenwedstrijden. Verder scoorde Union maar liefst 17 keer. Positief is dat de aangetrokken spitsen Undav en Vanzeir zich meteen trefzeker toonden.

- Met Tabekou en Perdichizzi zag Union twee steunpilaren vertrekken. Het is ook afwachten of de Brusselaars met de druk die bij de promotiestrijd hoort om kunnen gaan. In de voorbije seizoenen toonde Union bij vlagen al mooie dingen, maar liep het telkens mis op de momenten van de waarheid. Aan Mazzu om daar een oplossing voor te vinden. (DCA)

Lommel SK

+ Sinds de club werd overgenomen door de (Manchester) City Football Group is Lommel SK aan een nieuw leven begonnen. Waar men aan de Gestelsedijk jarenlang moest vechten om te overleven, is men sinds kort vrij van financiële zorgen. Lommel kan rekenen op een Belgisch getinte verdediging met als meest opvallende naam Stijn Wuytens. Hoger op het veld zorgde City voor een instroom van jong buitenlands talent.

- Grote vraag is in hoeverre de aangeleverde jonkies klaar zijn voor het grote werk. Hetzelfde geldt voor de debuterende trainer Liam Manning (31). Manning wil ‘op zijn City’s’ verzorgd combinatievoetbal brengen. De toekomst zal uitwijzen hoe realistisch dat is in de stugge 1B-competitie. (DLKB)

Lierse Kempenzonen

+ Door het spel van de licenties en de competitiehervorming zit het nieuwe Lierse plots in 1B. Qua structuur, accommodatie en supporterspotentieel heeft de club daar ook zijn plaats. Het bestuur dat de doorstart mogelijk maakte, brak radicaal met het beleid van ex-eigenaar Maged Samy. Op het Lisp worden geen luchtkastelen meer gebouwd en is de voertaal weer het Nederlands.

- De keuze om het met een volledig Belgische kern te proberen is lovenswaardig, maar beperkt de mogelijkheden op de transfermarkt. Na het kwakkelseizoen in Eerste Amateur stelden de Pallieters met Tom Van Imschoot een nieuwe trainer aan en hielden ze grote kuis in de kern. Maar of de ploeg nu écht zo veel sterker is dan vorig jaar... (KDC)

Seraing

+ Het oude Seraing maakte in de jaren 90 van de vorige eeuw furore, met spectaculaire spelers als Wamberto en Edmilson Senior. Nostalgici zullen misschien wel blij zijn met Seraings terugkeer in het profvoetbal. Het team van trainer Emilio Ferrera bracht afgelopen seizoen in Eerste Amateur bij momenten attractief voetbal.

- Op defensief vlak durfde het vorig jaar wel eens fout lopen. Dat zal in 1B beter moeten. Verder kan je je vragen stellen omtrent de leefbaarheid van de club op lange termijn. Qua publieke belangstelling is het in het Luikse moeilijk opboksen tegen Standard en zelfs Club Luik. Seraing bestaat bij de gratie van moederclub Metz, dat deze zomer een handvol jonge talenten naar Le Pairay stuurde. (KDC)

Deinze

+ De autoritaire kampioen van Eerste Amateur bouwde in de voorbije seizoenen gestaag aan een ploeg. Gevolg is dat het geraamte van het team er echt wel staat. Met doelman Dutoit, centrale verdediger Blondelle, middenvelder Lecomte en aanvaller De Belder trok Deinze een pak extra (1A-)ervaring aan. Recent werden twee nog grotere namen aan de selectie toegevoegd: Renato Neto (ex-AA Gent) en Ronald Vargas (ex-Club Brugge en -Anderlecht).

- Vargas en Neto hebben zoals bekend een broos lichaam en zijn nog lang niet speelklaar. Ook sterkhouder Mehdi Tarfi mist de competitiestart. Het ontbreken van een grote achterban zou later op het seizoen - als er eventueel opnieuw publiek kan worden toegelaten - een nadeel kunnen worden. (FHN)

RWDM

+ Slechts vijf seizoenen na de wedergeboorte mag RWDM (vorig seizoen zesde in Eerste Amateur) opnieuw aantreden in het profvoetbal. De trouwe aanhang van de Brusselse traditieclub zal daar alvast niet misstaan. Op sportief vlak onderging de ploeg een serieuze metamorfose. Dertien nieuwkomers moeten het algemene niveau opkrikken. De nieuwe T1 Laurent Demol krijgt de opdracht om van die vernieuwde kern één geheel te maken.

- Door de grote instroom aan spelers is het voorlopig toch afwachten hoe snel de mayonaise zal pakken. Heel veel financiële ruimte om eventueel nog bij te sturen op de transfermarkt is er niet. RWDM beschikt slechts over een budget van 1,2 miljoen euro. Men mikt vooral op spelers die hun carrière willen (her)lanceren. (NFA)

