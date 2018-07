Vanaken leidt Club Brugge naar Supercup en eerste prijs ten koste van het Standard van Preud’homme MDB

22 juli 2018

21u54 15

Zeven dagen na het WK is de eerste Belgische prijs al uitgedeeld. Voor Club Brugge welteverstaan. De landskampioen won met 2-1 van bekerwinnaar Standard en stak de vijftiende Supercup op zak. Vooral nieuwkomer Danjuma – die samen met Mats Rits en Karlo Letica mocht starten – toonde zich al meteen. De flankspeler leverde een assist af voor Hans Vanaken die niet wou onderdoen en op zijn beurt Wesley op weg zette naar een doelpunt.

Voor de rust leek het pleit al beslecht, maar al vroeg in de tweede helft zorgde Edmilson in de rebound voor de 2-1. Standard weerde zich nog wel, al stak de zelfzekere Karlo Letica - de nieuwe Brugse nummer één - daar een stokje voor. Verder dan de 2-1 kwamen de troepen van Michel Preud'homme dus niet. Club Brugge mag zo de vijftiende Supercup in de trofeeënkast zetten. Geen enkele Belgische club doet op dat vlak beter.