Vanaf augustus stadions met (beperkt) publiek? Vandaag weten we meer KDZ

19 juni 2020

06u15 0 Belgisch voetbal Zitten er vanaf augustus opnieuw fans in de stadions, zij het in beperkte mate? Een werkgroep buigt zich vandaag over de concreet te nemen maatregelen om de terugkeer van de supporters op een veilige manier te organiseren.

Vandaag komt er opnieuw een werkgroep samen die zich buigt over de veilige terugkeer van de fans naar de voetbalstadions. Vanaf 1 juli mogen er opnieuw wedstrijden worden georganiseerd met maximaal 200 toeschouwers, maar tot 31 augustus zijn alle massa-events verboden.

De Pro League hoopt vanaf 7 augustus, de startdatum van de nieuwe competitie, opnieuw supporters toe te laten in de ­stadions. Zij het in beperkte mate, met respect voor social distancing en als de coronacurve het toelaat. Hoeveel fans dat exact zullen zijn en wie voorrang krijgt, dat moeten alle clubs individueel ­bekijken.

AA Gent liet al weten ongeveer 5.000 mensen te kunnen ontvangen met respect voor alle regels, bij Racing Genk mikt men op 3.000. Mensen uit dezelfde ­bubbel zouden wel naast elkaar kunnen zitten.

Maar de problematiek gaat verder dan enkel het aantal mensen in het stadion, er komen heel wat praktische zaken bij kijken. Hoe vermijd je dat iedereen op hetzelfde moment het stadion in of uit wil? Hoe zorg je ervoor dat iedereen naar het toilet kan als ze dat willen? Nu al staat vast dat er geen drank- en eetgelegen­heden zullen worden aangeboden in de ­stadions. De werkgroep die vandaag een derde keer samenkomt, formuleerde eerder al een aantal praktische en organisatorische maatregelen aan de voetbalcel van Binnenlandse Zaken. Vandaag zit de werkgroep opnieuw samen, waarna de voetbalcel alles in een protocol moet gieten. Dat protocol moet dan worden voorgelegd aan de overheid en de ­expertengroep GEES, zij zullen uiteindelijk hun fiat moeten geven.

De werkgroep ­bestond al uit Anderlecht, OHL, STVV, ­Racing Genk en AA Gent en vandaag schuift ook Club Brugge een ­eerste keer mee aan tafel. Verder zijn er ook afgevaardigden van de Pro League en de KBVB, de voetbalcel BZ en leden van de federale en ­lokale politiediensten.

Opvallend: op het kabinet van Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zijn ze niet op de hoogte van de samenkomsten van deze werkgroep.

Lees ook:

Protocol heropstart bijgeschaafd: dan toch geen logboek met spelerscontacten



Hoeveel fans kunnen (top)clubs ontvangen? Wie mag er dan komen? En wat met de trafiek van fans? Dit is het huiswerk voor voetbal met publiek in september (+)