Van verstandshuwelijk in Genk tot de verschillende gedaantes van Beerschot: de (succes)verhalen van Belgische fusieclubs ABD/SVBM

17 april 2020

12u03 0 Belgisch voetbal Tal van fusieclubs in ons Belgische voetbal. Komt er nog eentje bij? Tal van fusieclubs in ons Belgische voetbal. Komt er nog eentje bij? KV Kortrijk en Moeskroen hebben verkennende gesprekken gehad , zo onthulde deze krant. Wij doken de Belgische voetbalgeschiedenis in en lijstten voor u de voornaamste fusies op.

Zulte Waregem

Essevee ontstond in 2001 na een samensmelting tussen Zultse VV en KSV Waregem. De fusie bleek al snel een succes, want in 2005 promoveerde Zulte Waregem al naar de hoogste klasse van het Belgisch voetbal. Ook daar had de vereniging geen inloopperiode nodig: de troepen van Francky Dury eindigden meteen als zesde - al gaf dat toen uiteraard nog geen recht op een plek in play-off 1. Als kers op de taart won Essevee dat seizoen ook de Beker van België na een 2-1-overwinning tegen Moeskroen in de finale. Ook op lange termijn bleek de fusie een succes. Onder de leiding van Francky Dury werd Zulte Waregem een vaste waarde in de Jupiler Pro League en de club sloot het seizoen 2012/2013 zelfs af als vicekampioen. In 2017 mocht het een tweede Beker in de prijzenkast zetten.

Waasland-Beveren

Voor de fusie tussen RS Waasland en KSK Beveren moeten we terug naar 2010. Het toen noodlijdende Beveren vroeg na de degradatie uit eerste klasse geen licentie aan voor tweede klasse en zakte dus vrijwillig naar het derde niveau. Een klap voor de club én de stad. En dus werd, na bemiddeling vanuit de politiek, de ‘Koninklijke Voetbalclub Red Star Waasland - Sportkring Beveren’ ofwel Waasland-Beveren opgericht na de fusie met tweedeklasser Red Star Waasland. De nieuwe club startte in het seizoen 2010-2011 in tweede klasse en promoveerde een seizoen later via de eindronde naar het hoogste niveau, waar het nu nog steeds actief is. Telkens als laagvlieger - het beste resultaat was de twaalfde plek van twee jaar geleden. Dit seizoen stevende W-B, de ploeg met het kleinste budget, af op de degradatie, maar door de vroegtijdige stopzetting van de competitie vanwege de coronacrisis is het nog niet duidelijk of de club moet degraderen.

Beerschot

Club die al verschillende gedaantes kende. Oorspronkelijk opgericht in 1899 als Beerschot VAC. Kende eind jaren 90 financiële moeilijkheden en werd na een officieuze fusie met Germinal Ekeren herdoopt tot Germinal Beerschot, later Beerschot AC. Die club werd in 2013 failliet verklaard, geschrapt en kende een herstart na een fusie met het nabijgelegen KFCO Wilrijk. ‘Beerschot-Wilrijk’ startte in 2013-2014 in eerste provinciale en kroonde zich vier (!) jaar op rij tot kampioen, met zijn huidige plaats in 1B - en straks uiteindelijk weer in 1A? - tot gevolg. Vorig jaar werd beslist om ‘Wilrijk’ uit de naam te schrappen en de club opnieuw om te dopen tot ‘Beerschot Voetbalclub Antwerpen’. Ook het oude stamnummer 13 werd teruggekocht.

Racing Genk

De meest succesvolle fusieclub. Aan het einde van de jaren ’80 liep een tijdperk ten einde in Limburg. De steenkoolmijnen gingen één voor één dicht. In ’87 sloot de mijn van Waterschei haar poorten, Winterslag volgde in 1988. Er werd op dat moment al jaren gepalaverd over een eventuele fusie, over één grote Genkse club. In 1988 smolten Winterslag, net gedegradeerd naar derde klasse, en eersteklasser Waterschei eindelijk samen. Een verstandshuwelijk, maar niet meteen een succesverhaal. Na amper één seizoen zakte de fusieclub, die weinig financiële middelen had, naar de tweede afdeling. Daarna bleef Genk iets minder dan tien jaar schipperen tussen eerste en tweede klasse. Na de promotie in 1996 was het Genkse voetbal eindelijk vertrokken. In 1998, tien jaar na de oprichting van de fusieclub, volgde met de beker een eerste prijs. Intussen, 32 jaar na de fusie, werd KRC Genk vier keer kampioen (1999, 2002, 2011 en 2019) en pakte het in totaal ook vier keer de beker (1998, 2000, 2009, 2013).

Sporting Lokeren

De stad Lokeren telde tot 1970 twee clubs: Standaard en Racing Lokeren. Op 22 juni 1970 gingen beide ploegen met elkaar in zee en ontstond de huidige Koninklijke Sporting Club Lokeren. Het stamnummer 282 kende meteen een opmars. Op twee jaar tijd klom het van vierde naar tweede klasse. In 1974 maakte Sporting Lokeren zijn intrede op het hoogste niveau. Het speelde verschillende keren Europees en werd in 1980-1981 zelfs vice-kampioen, maar degradeerde in 1994 na 20 jaar in eerste klasse een eerste keer. Drie seizoenen later, en onder het bewind van nieuwe voorzitter Roger Lambrecht die overnam van Gaston Keppens, promoveerde Lokeren in 1996 terug naar de hoogste afdeling, waar het het tussen 2010 en 2015 een subtopper was die drie keer play-off 1 haalde. Vorig seizoen volgde een nieuwe degradatie naar 1B, waarna de club werd verkocht aan Louis de Vries. Sporting Lokeren kampt met sportieve - het eindigde laatste in 1B - en financiële problemen. Het faillissement driegt.

KV Oostende

KV Oostende werd in 1981 het resultaat van een fusie tussen VG Oostende en AS Oostende, twee degelijke clubs uit de kuststad. AS Oostende speelde zelfs enkele seizoen in de eerste klasse, maar in 1978 daalde het weer af naar derde, waar ook VG toen speelde. In 1993 bereikte de fusieclub voor het eerst de hoogste afdeling. Na het eerste seizoen prijkte KV Oostende meteen op een knappe zevende plaats. Een jaar later zag de wereld er plots helemaal anders uit aan de kust: Oostende degradeerde weer naar tweede klasse na een slecht seizoen. Daarna volgden enkele wisselvallige jaren, waarin KVO schommelde tussen derde en eerste klasse. Tot 2013. Toen promoveerde de club weer naar de hoogste afdeling en werd Marc Coucke voorzitter. Dankzij de financiële injectie groeide KV Oostende uit tot een standvastige eersteklasser. Eind 2017 vertrok Coucke naar Anderlecht en luidde daarmee een moeilijke periode voor de kustploeg in. Afwachten of Oostende die kan overleven.

Moeskroen

Toen Excelsior Moeskroen eind januari 2010 failliet verklaard werd, fuseerde de club met derdeklasser R.R.C. Péruwelz. De nieuwe club ging vanaf dan door het leven als Moeskroen-Péruwelz en nam zijn intrek in Le Canonnier, het stadion van Moeskroen. Als een stoomtrein denderde de Henegouwse ploeg van vierde naar eerste klasse. Enkel in 2013 dwong Moeskroen-Péruwelz geen promotie naar een hogere afdeling af. In 2014 bereikte de club weer de eerste klasse. In de Jupiler Pro League zouden de Henegouwers vooral voor controverse zorgen door een cruciale rol te spelen in de jaarlijkse degradatiestrijd. In 2016 liet de club Péruwelz achterwege in de naam: Moeskroen-Péruwelz werd weer gewoon Moeskroen.

KV Kortrijk

In 1971 deden de twee grootste clubs van de stad Kortrijk het allesbehalve denderend. Kortrijk Sport zakte af naar vierde klasse, terwijl ook Stade Kortrijk niet goed presteerde. En dus zochten ze maar hun heil in een samenwerking met elkaar. Die fusie deed het enkele jaren behoorlijk. KV Kortrijk promoveerde enkele keren richting eerste klasse, maar zou daar nooit lang blijven. Eind jaren ‘90 gleed het zelfs weer af naar derde klasse. In 2001 volgde een mokerslag: de club ging failliet. Enter Joseph Allijns. De West-Vlaming redde de Kortrijkzanen onder de naam ‘Kortrijk Voetbalt’ en werd voorzitter. KVK kon het seizoen afmaken en kon weer naar voren kijken. Na enkele jaren in tweede klasse gidste Hein Vanhaezebrouck de vereniging in 2008 naar de hoogste afdeling. Daar verblijft KV Kortrijk op heden nog steeds.

Lees ook:

‘Moeskroen wil fusie met KV Kortrijk: eerste gesprekken verlopen constructief’

‘Voorzitter Roeselare jammert: “Spijtig dat nieuws over fusie nu openbaar is. Dit is confidentieel”’