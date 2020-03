Van spray tot dokters met mondmaskers: de opvallendste maatregelen van onze clubs Michaël Vergauwen

13 maart 2020

07u11 0 Coronavirus Geen handdrukken meer, wel nog een elleboogje. Niet knuffelen of zoenen. Afstand bewaren. Handen wassen. Bij elke eersteklasser is het stilaan dagelijkse kost. Maar wat doen onze clubs nog om het coronavirus te bestrijden? We deden een rondvraag, dit zijn de meest opmerkelijke maatregelen.

AA GENT:

AA Gent heeft op het oefencentrum een installatie laten plaatsen die een spray met ‘positieve bacteriën’ de lucht instuurt om besmetting tegen te gaan. Alle spelers worden elke ochtend bij het betreden van het oefencentrum gecontroleerd op koorts. Mocht er een speler koorts hebben, dan zou die meteen naar huis gestuurd worden, maar voorlopig is dat niet het geval. De spelers is ook opgedragen om in hun vrije tijd weg te blijven van druk bezochte plaatsen of evenementen. Verder de gebruikelijke regels: geen handshakes, geen vuistjes.

CERCLE BRUGGE:

In de burelen, in de kleedkamer en in het spelershome zijn vijf drukpompen met desinfecterende zeep te vinden. Gisterochtend kregen de spelers - vooral voor de buitenlanders - een uiteenzetting van de medische staf waarin werd uitgelegd wat te doen om de verspreiding van het virus te vermijden, en ook wat te doen indien de symptomen zouden opduiken.

RC GENK:

Wie niet in de buurt van de spelers en de staf en in de kleedkamers moet zijn, blijft daar weg. Wie verkouden is of hoest, blijft thuis. In de Luminus Arena worden ook door de week heel geregeld events georganiseerd door sponsors of externe bedrijven of organisaties. Die zijn alvast tot het einde van de maand allemaal geschrapt.

WAASLAND-BEVEREN:

Op enkele plaatsen in de catacomben en in het stadion werden drukpompjes met alcoholzeep aangebracht, zodat wie passeert de kans heeft om de handen te wassen. Aan het personeel is de richtlijn gegeven afstand te bewaren van staf en spelers, om mogelijk overdrachtsrisico van virus zoveel mogelijk te beperken.

KV OOSTENDE:

Clubdokters werken met mondmaskers, spelers wassen hun handen met speciale gel, er werden extra thermometers aangeschaft.