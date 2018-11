Van spilfiguur tot spijtoptant: het belang van makelaar Dejan Veljkovic in operatie ‘Propere Handen’ Redactie

20 november 2018

Na het uitbreken van het voetbalschandaal op 10 oktober werd vandaag duidelijk dat Dejan Veljkovic als spijtoptant zal meewerken met het gerecht in ruil voor strafvermindering. Als een van de spilfiguren verleent Veljkovic nu dus zijn volledige medewerking, nadat hij langer dan een maand in de gevangenis vertoefde. Een overzicht van het belang van Veljkovic in het voetbalschandaal.

10 oktober: Met een ongezien onderzoek naar fraude, witwassen en matchvervalsing heeft het gerecht het Belgische voetbal brutaal door elkaar geschud. De hoofdverdachten zijn twee omstreden spelersmakelaars. Hun netwerk is echter zo groot, dat ze tientallen anderen dreigen mee te sleuren in hun val. Mogi Bayat wordt als één van de hoofdverdachten gezien. Net als een andere invloedrijke makelaar, Serviër Dejan Veljkovic, zou hij dubieuze financiële constructies hebben opgezet rond de transfers van spelers.

Hoewel het onderzoek zich toespitst op financiële fraude, hebben de speurders ook ernstige aanwijzingen van omkoping en matchvervalsing.

11 oktober: Het gerecht geeft meer uitleg over de operatie, die een klein jaar geleden van start ging. “In een Genks bankkantoor werden door de cel Sportfraude tientallen rekeningen ontdekt die gebruikt werden door twee sportmakelaars (Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, red.)”, legt het federaal parket uit. De speurders besloten de gsm’s van Bayat en Veljkovic af te luisteren en kunnen hun oren niet geloven, wanneer die laatste in maart contact heeft met bestuursleden van KV Mechelen. “We konden quasi live volgen hoe Veljkovic matchen probeerde te fiksen om die ploeg in eerste klasse te houden.” Wat uiteindelijk niet lukt.

Het gerecht meent voldoende bewijzen te hebben dat Veljkovic in overleg met vier bestuursleden van KV Mechelen - onder wie sportief directeur Stefaan Vanroy, hoofdaandeelhouder Olivier Somers en financieel directeur Thierry Steemans - probeerde om de matchen Antwerp-Eupen en KV Mechelen-Waasland-Beveren te beïnvloeden. “Er lijken onder meer afspraken gemaakt te zijn met scheidsrechter Bart Vertenten en verschillende bestuursleden van Waasland-Beveren”, aldus het federaal parket. “In ruil voor Vertentens medewerking zou Veljkovic geprobeerd hebben om twee journalisten te overtuigen de scheidsrechter een goede beoordeling te geven.”

Veljkovic bouwde ook een ‘opmerkelijke’ vriendschap op met een tweede scheidsrechter, Sébastien Delferière. “Dejan kwam samen met die arbiter naar mijn garage om een Tiguan te kopen”, vertelt Volkswagen-verdeler François Thoen uit Aalst. “Vreemd was dat niet, want hij stuurde ook al Philippe Clement naar ons door (iets wat Clement zelf ontkent, red.).” Volgens het parket zou Delferière in ruil voor deze en andere vriendendiensten onder andere “de mogelijke schorsing van een voetbalspeler die een rode kaart kreeg beïnvloed hebben”.

12 oktober: Negen verdachten in het voetbalschandaal horen dat ze het weekend in de cel moeten doorbrengen, daarbij ook ‘supermakelaar’ Dejan Veljkovic en zijn vriendin Maria Bolgojevska. Het is al bijna nacht als Kris Luyckx, de advocaat van Veljkovic het gerechtsgebouw in Tongeren verlaat. “Aangehouden”, zegt Luyckx bij het buitengaan. Zijn cliënt is in verdenking gesteld voor deelname aan een criminele organisatie, witwassen en private omkoping. “Dat is zowel actief als passief.” Meer uitleg komt er niet.

16 oktober: De raadkamer in Tongeren buigt zich over de aanhouding van de negen verdachten in het voetbalschandaal, die in de cel zitten op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwaspraktijken en matchfixing. Makelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat, scheidsrechter Bart Vertenten, ex-advocaat Laurent Denis en Olivier Somers, hoofdaandeelhouder bij KV Mechelen, moeten een maand langer in de cel blijven. Makelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoski, Maria Bolgojevska en financieel directeur van KV Mechelen Thierry Steemans komen onder elektronisch toezicht. Het federaal parket gaat echter in beroep, ook zij moeten in de cel blijven.

Hans Rieder, de advocaat van Bart Vertenten, haalt na de zitting de bazooka boven. Rieder noemt het aanhoudingsmandaat van Vertenten vlakaf onwettig. “Onderzoeksrechter Joris Raskin heeft gezeteld in de licentiecommissie van de voetbalbond”, fulmineert Rieder. “Mijn cliënt heeft daar ook een arbeidscontract. Ik vind het niet normaal dat de ene van de voetbalbond de andere in hechtenis kan nemen. Ik heb absoluut de vrijlating gevraagd voor meneer Vertenten.” Volgens Rieder is er geen enkele aanwijzing van schuld tegen de scheidsrechter.

17 oktober: Al in 2011 blijkt er een wetsvoorstel op tafel te liggen om voetbalmakelaars aan banden te leggen. “Makelaars zijn er louter op uit zelf voordeel te halen uit het ontluikende sporttalent (...) Onverschillig wie kan zich voor sportmakelaar uitgeven. Er wordt niet de minste opleiding of bekwaamheid, zelfs niet de minste integriteit vereist.” Zo staat het letterlijk in de toelichting bij het wetsvoorstel van 3 januari 2011, ingediend door MR-politicus Denis Ducarme. Mààr: de wet is zelfs nooit ter stemming gekomen, het voorstel is niet eens besproken. In oktober 2014 dient Ducarme hetzelfde voorstel nog eens in, maar opnieuw: geen resultaat. Pro League-voorzitter Marc Coucke, die plannen voorstelde om de macht van makelaars in te perken, valt bijna van zijn stoel als hij dat hoort.

De Pro League stelt ex-justitieminister Melchior Wathelet aan als voorzitter van een onafhankelijke expertencommissie - met daarnaast ook Pro League-CEO Pierre François en een nog nader te bepalen, Nederlandstalig lid. Zij moeten werk maken van de eerste aanbevelingen om, zoals Coucke het stelt, “het probleem bij de wortels aan te pakken”.

Olivier Myny, speler bij OHL, heeft zijn ondervragers intussen verteld dat hij in maart vorig jaar - toen hij nog bij Beveren speelde - benaderd werd in de aanloop van de wedstrijd tegen KV Mechelen. Myny is de eerste speler die dat toegeeft. Hij benadrukt wel dat hij zijn uiterste best deed en niets te maken heeft met matchfixing. Speurders onderzoeken nu of dat juist is. De onderzoeksrechter stelt Myny in verdenking en laat hem vrij onder voorwaarden.

18 oktober: In het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgische voetbal wordt ook Johan Timmermans, voorzitter van KV Mechelen, ondervraagd. Timmermans wordt niet in verdenking gesteld. Van de negen opgesloten verdachten verzet alleen makelaar Dejan Veljkovic zich niet tegen een verdere aanhouding. De acht anderen hebben beroep aangetekend en zullen op 26 oktober proberen om voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen vrij te komen, in afwachting van verder onderzoek.

20 oktober: Dirk Huyck, de voorzitter van Waasland-Beveren, bekent dat makelaar Dejan Veljkovic hem probeerde om te kopen in aanloop naar de cruciale degradatiematch op KV Mechelen. “Voor die match bood Veljkovic 200.000 euro, zodat we zouden verliezen”, biecht Huyck op aan de speurders. De voorzitter beweert de makelaar meteen te hebben weggestuurd. “Ik wilde daar niks mee te maken hebben.” Het gerecht onderzoekt of dat klopt. Kris Luyckx, advocaat van Veljkovic, wil niet reageren op de aantijgingen. Huyck zelf mag van het gerecht geen contact hebben met de media. Als de feiten kloppen, zal ook de voetbalbond moeten optreden, want Huyck heeft verzaakt aan de meldingsplicht voor omkoping. Dat kan ook Waasland-Beveren sancties opleveren.

22 oktober: Na Ivan Leko wordt ook Peter Maes opgepakt in het kader van het onderzoek. De trainer van Lokeren werkte namelijk jaren samen met makelaar Dejan Veljkovic, die als huismakelaar een stevige voet tussen de deur heeft op Daknam. Er worden vragen gesteld aan Maes over zijn band met Veljkovic sinds hun ontmoeting in 2010 en zijn verloning, die de makelaar deels omgeleid zou hebben via buitenlandse rekeningen en vennootschappen. “Er zijn zeer gerichte vragen gesteld en Peter heeft overal een eerlijk antwoord op gegeven”, zegt de advocaat van Peter Maes, Dirk Vanden Boer. Door de wraking van onderzoeksrechter Joris Raskin spendeert Peter Maes zelfs een nacht in de cel. Ook Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht wordt ondervraagd. “Alle vragen gingen over Dejan en ik ben vrijgesproken tot hiertoe”, vertelt Lambrecht, die niet in verdenking gesteld werd.

Dat Dejan Veljkovic erg actief was in Lokeren blijkt ook uit de cijfers. In 15 jaar tijd verhandelde hij 24 spelers en 5 trainers op Daknam.

24 oktober: “De keuken is besteld.” De speurders denken dat die uitspraak van Dejan Veljkovic over de telefoon gericht aan Thierry Steemans (financieel directeur van KV Mechelen) codetaal is. Veljkovic had enkele dagen voor de beslissende degradatiewedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren een bezoek gebracht aan de keukenzaak van de vrouw van Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck. “Onze cliënt is bij een verhoor gevraagd wat hij weet over die keuken. Hij heeft geantwoord dat hij wist dat meneer Veljkovic in het Antwerpse een grote woning aan het bouwen is en inderdaad vertelde dat hij een keuken had besteld”, zeggen de advocaten van Dirk Huyck Pieter Helsen en Bert Partoens. Tussendoor wordt ook Fabien Camus opgepakt. De ondertussen ex-speler die als makelaar zijn eerste stappen zet in die wereld, wordt verdacht van frauduleuze constructies.

26 oktober: Normaal zou de kamer van inbeschuldigingstelling een oordeel vellen over de aanhoudingen, maar daar steken de advocaten van Mogi Bayat een stokje voor. “Omdat ik het federaal parket al meer dan een week vraag om ontbrekende processen-verbaal toe te voegen aan het strafdossier, en men daar in het midden van deze zitting mee afkomt”, zegt raadsman Tom Bauwens. Dejan Veljkovic is echter de enige die niet in beroep ging toen de raadkamer in Tongeren zijn aanhouding met een maand verlengde.

30 oktober: De vriendin van Dejan Veljkovic, Maria Bolgojevska, komt vrij met een enkelband, maar mag pas drie dagen later naar huis. Het Vlaams Elektronisch Toezicht heeft nog tijd nodig om een bewakingsbox in de woning van Dejan Veljkovic en zijn vrouw te installeren. Ook mede-eigenaar van KV Mechelen Olivier Somers wordt vrijgelaten onder voorwaarden.

31 oktober: De afgeluisterde telefoongesprekken van Dejan Veljkovic duiken op in onze krant. Veljkovic belde in die periode tientallen keren met scheidsrechter Bart Vertenten en honderden keren met Sébastien Delferière aan wie de makelaar zelfs 10.000 euro schonk. Een lening voor zijn nieuwe auto klinkt het, maar onderzoeksrechter Raskin onderschept een sms dat het voor de voetbalschool van Delferière diende. Later wil de scheidsrechter Veljkovic een dienst bewijzen. “Ik zal ervoor proberen te zorgen dat hij niet wordt geschorst. Dan kan hij onmiddellijk spelen als hij terugkeert naar België”, zegt Delferière over Sofiane Hanni volgens bronnen dicht bij het gerecht. Hanni is een speler van Dejan Veljkovic en kreeg geen rood voor een slag tijdens Standard - Anderlecht, maar moest wel voor de Geschillencommissie verschijnen. Hanni wordt ook niet geschorst.

Met Bart Vertenten belt Veljkovic veel minder, maar in de aanloop van de laatste speeldag van de reguliere competitie kunnen de twee elkaar wel vinden. KV Mechelen en Eupen zitten dan in degradatiegevaar. Veljkovic zegt Vertenten onder meer dat het een goede match moet worden tussen Antwerp en Eupen, een wedstrijd die Vertenten fluit. “Antwerp moet winnen, hé.” De speurders horen Vertenten zeggen dat er wellicht geen videoref zal zijn. “Da’s makkelijker”, zegt Vertenten volgens hen. Veljkovic noemt die match zonder videoref “beter”. Volgens gerechtelijke bronnen was er later twijfel of die uitspraak wel degelijk ging over Antwerp-Eupen: mogelijk ging het over Standard- KV Mechelen. De meeluisterende speurders zouden er ook niet zeker van zijn dat het over de videoref ging - er was een woord dat ze niet helemaal konden begrijpen, maar ze veronderstelden dat Vertenten verwees naar de VAR - de videoref dus. Over Antwerp-Eupen herhaalt Veljkovic volgens het onderzoek nog enkele keren dat het belangrijkste is dat Antwerp wint. Verder zegt hij dat ze best niets meer vertellen aan de telefoon, “omdat je nooit weet wie er meeluistert”

2 november: Ondertussen wordt duidelijk dat Dejan Veljkovic 30 rekeningen bij één bank had in Genk. Hoewel zijn vennootschap vorig jaar exact 4.529 euro winst maakte, haalde Veljkovic astronomische bedragen af - tot 450.000 euro per dag. Hij had ook volmachten op rekeningen van familieleden, maar ook van (ex-) voetballers zoals Milan Jovanovic, Dalibor Veselinovic en Ivan Obradovic.

12 november: Hans Rieder, advocaat van Bart Vertenten, haalt zijn slag thuis. Onderzoeksrechter Joris Raskin wordt namelijk van het onderzoek gehaald, nadat het Antwerpse hof van beroep zich over de wraking boog. Bij het opstarten van het onderzoek zetelde Raskin namelijk in de licentiecommissie van de voetbalbond waar ook Vertenten werkzaam was. Raskin moet dus vervangen worden. Elke advocaat kan nu een ‘zuivering van het bewijsmateriaal’ vragen bij de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep. Die moet dan voor alle afgetapte telefoontjes, aanhoudingen en bankonderzoeken die in twijfel getrokken worden, bekijken of die correct aangevraagd en behandeld zijn, en of een andere onderzoeksrechter dat op dezelfde manier zou hebben gedaan. Als het hof oordeelt dat bepaald bewijsmateriaal “door toedoen van Raskin incorrect opgebouwd is”, moet dat verdwijnen.

13 november: Volgens ‘HUMO’ zijn scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière niet de enige werknemers van de voetbalbond die in het verleden contact onderhielden met makelaar Dejan Veljkovic. Ook ex-scheidsrechtersbaas Paul Allaerts ging op restaurant met de makelaar. “Ik had afgesproken met een andere persoon, een gemeenschappelijke kennis. Niet met Veljkovic, maar die was toevallig ook in het restaurant. Ik denk niet dat we over Vertenten hebben gesproken. Ik was op dat moment trouwens ook technisch directeur van de bond, een functie waarin ik met verschillende makelaars in contact kwam”, vertelt Paul Allaerts aan onze redactie.

15 november: Maria Bolgojevska, de vriendin van Dejan Veljkovic moet geen enkelband meer dragen. Makelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoski worden dan weer vrijgelaten. In het geval van Mejjati wel pas als de borg van 20.000 euro betaald wordt.

18 november: Bart Vertenten wordt vrijgelaten, waarna zijn advocaat Hans Rieder besluit om binnenkort naar de arbeidsrechtbank te trekken. Volgens Rieder is het ontslag van zijn cliënt door de voetbalbond wegens zijn contact met Dejan Veljkovic “onterecht”. “Want aan dat contact was niet verdachts”, aldus Rieder.

19 november: Sébastien Delferière, die een nauwe band had met Veljkovic, gaat weer aan de slag bij de voetbalbond. Naast scheidsrechter is Delferière namelijk ook financieel manager bij het ACFF, de Waalse tak van de bond. Nochtans mag Delferière, die vrij is onder voorwaarden, geen contact hebben met personen uit het voetbalmilieu. “Hij heeft een deel van zijn professionele taken opnieuw opgestart via thuiswerken”, zegt zijn advocaat Didier De Quevy, die benadrukt dat de aantijgingen tegen Delferière gebaseerd zijn op een vriendschappelijke band met makelaar Dejan Veljkovic.

20 november: Dejan Veljkovic heeft een deal gesloten met het gerecht in ruil voor strafvermindering en komt vrij onder strenge voorwaarden. Dat zegt zijn advocaat Kris Luyckx. Veljkovic is zo de eerste spijtoptant in België na de nieuwe wetgeving rond spijtoptanten. “Hij zal oprechte en volledige verklaringen moeten afleggen en krijgt zeker geen vrijbrief”, zegt Eric Van Der Sypt, woordvoerder van het federaal parket. “Meneer Veljkovic verbindt er zich toe oprechte en volledige verklaringen af te leggen over zijn aandeel in het dossier, én over de rol van derden. Daarbij is ook afgesproken dat er een lagere straf zal opgelegd worden. Dat memorandum moet door de raadkamer goedgekeurd worden, waarna de correctionele rechtbank zich bij een veroordeling moet houden aan de strafmaat die afgesproken is.”