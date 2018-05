Van Scifo tot Maradona: ook zij combineerden, zoals Preud'homme, meerdere topfuncties bij hun club Sven Van Londersele

23 mei 2018

17u28 0 Belgisch Voetbal Michel Preud'homme wordt naast de nieuwe trainer ook sportief directeur en ondervoorzitter van Standard. Zeer opvallend, maar MPH is zeker niet de eerste die enkele totaal verschillende functies binnen een voetbalclub combineert. Een overzicht van enkele bekende en minder bekende verhalen.

ENZO SCIFO: speler/ondervoorzitter/aandeelhouder/trainer bij Charleroi (2000-2001)

Begin deze eeuw speelde zich een gelijkaardig tafereel af op Mambourg, zoals dat nu het geval is met Preud'homme bij Standard. Enzo Scifo begon dat seizoen als speler, aanvoerder, sportief directeur én ondervoorzitter van de Carolo's. Het was dus al Scifo wat de klok sloeg in Charleroi. Na teleurstellende resultaten en een blessure van de Italiaanse Belg, werd Scifo ook nog eens trainer van de A-ploeg. In theorie was hij speler-trainer, maar in werkelijkheid kwam hij nog amper aan de bak. Eind 2000 zette hij dan ook een punt achter zijn spelerscarrière.

De prestaties van Charleroi gingen er tijdens zijn trainerschap niet op vooruit en er waaiden veel extra-sportieve discussies. Zo kwam er in de zomer van 2001 een einde aan de samenwerking tussen Enzo Scifo en Charleroi. Toenmalig voorzitter Abbas Bayat, oom van Mogi en Mehdi, kocht de aandelen van Scifo over, zodat die uit al zijn functies ontheven werd.

MOHAMED KALLON: speler/voorzitter bij FC Kallon (2009)

Ook Mohamed Kallon, gewezen speler van Inter Milan en AS Monaco, liet tijdens zijn periode in Italië van zich horen. De in Sierra Leone geboren spits kocht destijds een club uit zijn vaderland, Sierra Fisheries, over en werd er dus voorzitter. De naam vond hij maar niets en dus veranderde hij die prompt in FC Kallon. Hij bleef daarnaast actief als profvoetballer en in 2009 tekende hij zelfs een spelerscontract bij zijn eigen club. Hij bleef er één seizoen, alvorens zijn geluk in China te beproeven. Drie jaar later keerde hij weer terug naar zijn vaderland, om in 2016 zijn loopbaan als speler te beëindigen.

RIVALDO: speler/voorzitter bij Mogi Mirim (2014-2015)

Wereldster Rivaldo heeft eveneens een plaatsje in deze lijst. In 2014 trok de Braziliaanse spits voor een laatste kunstje naar zijn thuisland, waar hij een contract tekende bij Mogi Mirim. Hij was er slechts één seizoen actief als speler en kwam in amper zeven wedstrijden in actie. Rivaldo werd bovendien ook voorzitter van de club. In 2015 ging de voormalige speler van Barcelona en AC Milan op spelerspensioen, maar hij keerde al even snel terug. Mogi Mirim verkeerde in degradatienood en zover wou voorzitter Rivaldo het niet laten komen. Uiteindelijk speelde hij slechts één wedstrijd en hingen zijn voetbalschoenen al snel weer aan de wilgen.

JOHN RYAN: voorzitter/speler bij Doncaster Rovers (2003)

Een uniek verhaal uit Engeland, intussen al 15 jaar geleden. De toen 52-jarige voorzitter van Doncaster Rovers, John Ryan, besloot om in de extra tijd van de wedstrijd tegen Hereford zowaar een invalbeurt te maken. Hij werd daarmee de oudste speler ooit die in een Engelse competitie op het veld stond. "Ik heb geen bal geraakt, maar heb wel een gezond loopje kunnen doen", was de ludieke reactie van Ryan achteraf. Doncaster won de wedstrijd in kwestie overigens met

4-2.

DIEGO MARADONA: voorzitter/trainer bij Dinamo Brest (2018)

De meest recente stunt van Pluisje mag opnieuw gezien worden. Begin vorige week ging de levende Argentijnse voetballegende aan de slag bij het Wit-Russische Dinamo Brest, waar hij een contract tekende voor drie seizoenen. Hij werd niet alleen de nieuwe hoofdcoach, maar bombardeerde zichzelf in één klap ook tot voorzitter van de club. Bij Dinamo Brest wordt Maradona trainer van Marvin Ogunjimi, de Belg die intussen in zowat elk werelddeel heeft gespeeld. Benieuwd hoe de opvallende carrièremove van Maradona zal uitdraaien.