Van Ranst vreest dat voetbalseizoen voorbij is: “Misschien nog bekerfinale zonder fans, maar competitie is moeilijk te redden” - Pro League wacht af

25 maart 2020

25 maart 2020

13u31

Bron: VTM NIEUWS 100 Belgisch voetbal Marc Van Ranst ziet het somber in voor dit voetbalseizoen. Volgens de viroloog zullen massa-evenementen nog lang vermeden worden, wat het afwerken van de Belgische competitie quasi onmogelijk maakt. “De competitie echt redden zal moeilijk zijn.”

“Er gaat veel gebeuren de volgende weken. Dan gaan we weten waar deze epidemie naartoe gaat. Op dit moment is het nog te vroeg om volledig uitsluitsel te brengen. Hoop ik dat de competitie kan afgewerkt worden? Ja. Vrees ik dat het niet zal kunnen? Ook ja”, vertelt hij bij VTM NIEUWS. “Wanneer alles goed gaat en de epidemie begint te vertragen, betekent dat dat de maatregelen hun effect hebben. Dan zullen we die ook aanhouden. We gaan die niet plots loslaten zodat we massa-evenementen kunnen organiseren. Dat is een van de laatste dingen. Veel mensen samenbrengen, daar gaan we héél waakzaam over zijn. De competitie dit jaar afronden? Neen, daar zie ik weinig mogelijkheden in. Misschien dat er nog een symbolische bekerfinale achter gesloten deuren kan afgewerkt worden, maar de competitie echt redden... Dat zal moeilijk zijn.”

Pro League: “Elke beslissing is prematuur”

De Pro League overlegde vandaag via een conferencecall en neemt, ondanks de visie van Van Ranst, voorlopig nog geen beslissing over de afloopt van de competitie. “In de huidige omstandigheden waarin het land zich bevindt, is elke beslissing prematuur”, klinkt het in een communiqué. “De raad van bestuur en het management analyseren de mogelijke opties, in het belang van het Belgisch voetbal en haar partners, maar met het algemeen belang en de volksgezondheid als eerste prioriteit.”

Nog een agendapunt bij de Pro League was de tijdelijke werkloosheid die sommige profclubs willen doorvoeren. “De aanbeveling werd geformuleerd dat clubs voor de spelers niet het regime van de tijdelijke werkloosheid inroepen, tenzij om dringende economische redenen. Mochten clubs zich evenwel toch genoodzaakt voelen om tijdelijke werkloosheid in te roepen voor de spelers, beveelt de Pro League clubs aan om dit collectief voor al haar spelers te doen en om geen gebruik te maken van de sociale zekerheid.”