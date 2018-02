Van Holsbeeck legt uit waarom transfer van Mitrovic is afgesprongen: "Financiële afhandeling niet verlopen zoals ik dacht" TLB

01 februari 2018

15u28

Bron: VTM NIEUWS 21 Belgisch Voetbal Niet Aleksandar Mitrovic, maar wel Lukasz Teodorczyk en Silvère Ganvoula zullen in het laatste deel van dit seizoen voor goals moeten zorgen bij Anderlecht. De 23-jarige Servische ex-spits van paars-wit was gisteren zelfs afgezakt naar het trainingscomplex van de landskampioen om zijn overgang af te ronden, maar de deal sprong uiteindelijk toch af. Bij VTM NIEUWS legt manager Herman Van Holsbeeck uit hoe dat kwam en ook de soap rond Leander Dendoncker kwam ter sprake.

"Mitrovic stond gisteren in Neerpede", doet Van Holsbeeck het verhaal. "Maar de financiële afhandeling van het dossier rond Teodorczyk niet verlopen zoals ik dacht. Daarom konden we eigenlijk maar één ding doen: Teo in Brussel houden, de deal met Mitrovic afblazen en hem naar Fulham zien gaan."

"Iedereen weet dat Dendoncker op het einde van het seizoen vertrekt"

Van Holsbeeck gaf ook meer uitleg over de soap rond Leander Dendoncker, voor wie Anderlecht een miljoenenbod uit Engeland heeft afgeslagen. "Iedereen weet dat Dendoncker Anderlecht op het einde van het seizoen normaal zal verlaten. Maar de directie - de huidige welteverstaan, niet Marc Coucke - heeft beslist om hem nog niet te verkopen. Op het einde van het seizoen zal dat, bij een goed bod, wel gebeuren."