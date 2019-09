Van Holsbeeck: 8 titels met Anderlecht, maar toch bitter vertrek Redactie

14u07 0 Belgisch voetbal Herman Van Holsbeeck werd Herman Van Holsbeeck werd deze ochtend opgepakt in het dossier rond spelersmakelaar Christophe Henrotay. De nu 64-jarige Van Holsbeeck raakte vooral bekend door zijn rol als manager bij Anderlecht, maar in 2018 kwam er een einde aan de samenwerking. Tegenwoordig is Van Holsbeeck spelersmakelaar.

Een gigantische verrassing was het niet, toen het nieuws in april 2018 naar buiten kwam dat de wegen van Herman Van Holsbeeck en Anderlecht scheidden. Al bij het eerste publieke optreden van overnemer Marc Coucke als voorzitter van de landskampioen stond de irritatie op zijn gezicht af te lezen. De manager eiste toen duidelijkheid. Dat zorgde op zijn beurt voor onvrede bij Coucke, die het sowieso niet op Van Holsbeeck begrepen had. Hij ergerde zich aan de te intense samenwerking met makelaars als Mogi Bayat en had vanaf dag één het plan om Luc Devroe van ex-club KV Oostende aan te stellen als nieuwe TD.

Van Holsbeeck was in 2003 bij Anderlecht beland, na een bescheiden carrière als voetballer en succesvolle passages in de bestuurskamers van RWDM en Lierse. Zestien jaar geleden haalde toenmalig Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock hem dan van het Lisp naar het Astridpark al opvolger van ‘Mister’ Michel Verschueren en in de vijftien jaar die volgden met Van Holsbeeck als manager pakte Anderlecht acht keer de landstitel en één keer de beker.

Van Holsbeeck trachtte Anderlecht om de zoveel tijd te herontdekken. Hij sloeg de brug naar Argentinië (Pareja, Frutos, Biglia, Suárez...), trok eens vol de kaart van de vedetten (Mbokani, Jovanovic, Biglia...) en hun zware lonen in een poging om te overwinteren in de Champions League, dan weer liet hij Anderlecht surfen op de golven van de prille jeugd (Tielemans, Dendoncker, Praet).

Tijdens zijn periode als manager presteerde Van Holsbeeck met Anderlecht uiteindelijk niks buitengewoons, genre Gent in Lyon en op Wembley, maar daarvoor moet je als Belgische club altijd wel wat geluk hebben. Zijn transferpolitiek leek niet altijd een onverdeeld succes - zelfs al kreeg paars-wit in die tijd 253 miljoen euro binnen aan spelershandel, tegenover 139 miljoen uitgaven.

Youri Tielemans werd uiteindelijk de duurste uitgaande transfer die Van Holsbeeck deed. In 2017 verkocht hij het paars-witte jeugdproduct voor 25 miljoen aan Monaco. De duurste speler die Van Holsbeeck naar Anderlecht haalde, werd een flop. In 2016 betaalde Anderlecht 8,2 miljoen euro aan Steaua Boekarest voor Nicolae Stanciu, maar de Roemeen kon zich niet doorzetten in Anderlecht.

In april 2018 was het rijk van Herman Van Holsbeeck uiteindelijk uit bij paars-wit. Zijn verwevenheid met Mogi Bayat - waardoor de scouting ondersneeuwde - en zijn politiek van hoge commissies voor makelaars maakten dat Van Holsbeeck allerminst in de bovenste schuif lag bij het nieuwe bewind. Coucke en co wilden het anders doen en in die nieuwe aanpak was dus geen plek voor Van Holsbeeck. Tegenwoordig vult die laatste zijn dagen als spelersmakelaar.

Duurste uitgaande transfers van Van Holsbeeck bij Anderlecht

1. Youri Tielemans in 2017 naar Monaco: 25 miljoen

2. Aleksandar Mitrovic in 2015 naar Newcastle: 18 miljoen

3. Romelu Lukaku in 2011 naar Chelsea: 17 miljoen

4. Chancel Mbemba in 2015 naar Newcastle: 12 miljoen

5. Dieumerci Mbokani in 2013 naar Dinamo Kiev: 11 miljoen

6. Vincent Kompany in 2006 naar Hamburg: 10 miljoen

7. Dennis Praet in 2016 naar Sampdoria: 10 miljoen

8. Steven Defour in 2016 naar Burnley: 9 miljoen

9. Lucas Biglia in 2013 naar Lazio: 8,5 miljoen

10. Mbark Boussoufa in 2011 naar Anzhi: 8 miljoen

Duurste inkomende transfers van Van Holsbeeck bij Anderlecht

1. Nicolae Stanciu in 2016 van Steaua Boekarest: 8,2 miljoen

2. Sven Kums in 2017 van Watford: 6,5 miljoen

3. Steven Defour in 2014 van Porto: 6 miljoen

4. Aleksandar Mitrovic in 2013 van Partizan: 5 miljoen

5. Lukasz Teodorczyk in 2017 van Dinamo Kiev: 4,75 miljoen

6. Kara Mbodj in 2015 van Racing Genk: 4,5 miljoen

7. Mbark Boussoufa in 2006 van AA Gent: 4 miljoen

8. Jan Polak in 2007 van Nürnberg: 3,5 miljoen

9. Trezeguet in 2015 van Al Ahly: 3,5 miljoen

10. Tom De Sutter in 2009 van Cercle Brugge: 3,1 miljoen