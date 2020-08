Van Eetvelt enthousiast over mogelijkheid tot fans in stadions: “Heb al afspraak met burgemeester van Anderlecht” Redactie

20 augustus 2020

17u59

Bron: Radio 1 1 Belgisch voetbal De hoop op een terugkeer van voetbalfans naar stadions is er. Vanaf 1 september kunnen organisaties een aanvraag indienen om De hoop op een terugkeer van voetbalfans naar stadions is er. Vanaf 1 september kunnen organisaties een aanvraag indienen om meer dan 400 toeschouwers bij sportevenementen in buitenlucht én in een permanente infrastructuur - zoals een voetbalstadion - toe te laten . “Het is nu aan ons om te bewijzen dat we die protocols tot uitvoering kunnen brengen”, zegt Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt bij Radio 1.

De Pro League heeft al een poos een standaardprotocol klaar dat een beperkt aantal fans moet toelaten in de stadions. Omdat elk stadion anders is, denk maar aan het aantal ingangen, werkte elke club dat protocol nog verder uit volgens alle te volgen regels. Nu de Nationale Veiligheidsraad de deur op een kier zet voor meer dan 400 toeschouwers in een permanente infrastructuur, kunnen de clubs met de burgemeesters in kwestie rond de tafel om alles (eventueel) in praktijk om te zetten.

4.600 fans

“Ik ben blij dat we de mogelijkheid krijgen om de situatie met de lokale besturen te bespreken”, zegt Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt op Radio 1. “Het is nu aan ons om te bewijzen dat we die protocols effectief tot uitvoering kunnen brengen. Ik heb al een afspraak gemaakt met de burgemeester van Anderlecht (Fabrice Cumps, PS). Maar het is ook belangrijk dat de Pro League aan onze drie verschillende gewesten duidelijk maakt wat onze uitgewerkte kaders precies zijn. Het is afwachten hoe de overheden reageren, maar het is duidelijk dat onze protocollen zeer verregaand en gedetailleerd zijn. Het zou geweldig zijn mochten we ons eerste thuismatch van september (op 13/09 tegen Cercle Brugge, red.) voor een publiek kunnen spelen.”

Volgens het protocol van paars-wit kunnen er in het Lotto Park maximaal 4.600 fans op een veilige manier binnen. “In eerste instantie geven we uiteraard de voorkeur aan de trouwe fans met een abonnement. Een supporter zou één op de drie wedstrijden moeten kunnen bijwonen. Of er bezoekende fans zijn toegelaten, zal de Pro League moeten beslissen. Daar moet een algemene afspraak over komen.”

Alle fans zullen wel een mondmasker moeten dragen. “Het wordt een bijzonder beeld”, stelt Van Eetvelt. “Het is aan ons om het toch aangenaam en leuk te maken.”

De Pro League laat alvast weten “haar clubs te begeleiden in hun contacten met de lokale autoriteiten om de geleidelijke terugkeer van publiek te realiseren en een optimale capaciteit te bepalen met het richtcijfer van 200 personen in gesloten ruimtes en (minstens) 400 personen in de tribunes.”

