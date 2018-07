Van een binnenkomer gesproken: Santini helpt Anderlecht met héérlijke goal aan zege tegen Ajax TTV

13 juli 2018

21u30 3 Belgisch Voetbal Anderlecht heeft op bezoek bij Ajax een degelijke beurt gemaakt. Paars-wit won na een moeizame start met 1-3 van de Amsterdammers, met dank aan het spitsenduo Dimata-Santini.

’t Was een mooie test vanavond in Amsterdam voor Anderlecht, dat voor het eerst met een soort van typeploeg binnen de lijnen kwam tegen Ajax. In het Olympisch stadion, daar waar de Amsterdammers vele Europese successen behaalden. Vanhaezebrouck liet Santini en Dimata voor het eerst samen voorin spelen. Makarenko, Trebel en Gerkens werden geflankeerd door Saelemaekers en Cobbaut, terwijl de jonge Bornauw achterin steun kreeg van Milic en Vranjic. Ajax kwam met een mix van basisspelers en invallers binnen de lijnen. De Eredivisie start pas twee weken later dan de Belgische competitie en dus staat de recordkampioen in de voorbereiding minder ver dan paars-wit.

Ajax nam voor de ogen van 7.000 toeschouwers meteen de bovenhand, terwijl Anderlecht vooral in de omschakeling gevaarlijk was. Voorin liet Dimata de beste indruk. De huurling van Wolfsburg hield de verdediging van Ajax op de counter continue aan de praat en zag na 20 minuten hoe Santini zijn poging in de nabeurt voorbij Onana duwde. Aan de overzijde herstelde Neres even snel het evenwicht in een openingshalfuur waarin Anderlecht geen al te beste indruk liet. Het slotkwartier van de eerste helft was beter. Dimata liet twee goeie kansen onbenut. Doelman Didillon had zich vooral in de beginfase laten opmerken met een knappe reflex op een poging van Dolberg.

Diezelfde Dimata kon Anderlecht ook snel na de pauze op voorsprong brengen, maar vond de vingertoppen van Onana op zijn weg. Na tien minuten was de spits wel bij de pinken na een mistasten in de Ajaxdefensie. Dimata lokte een strafschop uit en zette die zelf om. Anderlecht nam het heft in handen en lukte voorbij het uur een derde goal. Cobbaut vond Santini voor doel, die met een prachtige hakbal Onana te grazen nam. De Kroaat was dan wel minder aanwezig dan Dimata, toch had hij met twee goals een groot aandeel in de knappe zege van paars-wit. In het slotkwartier hielden beide teams elkaar in evenwicht zonder gevaarlijk te zijn. Ook al is er nog werk aan de winkel, toch was de zege deugddoend voor Anderlecht, dat voor de competitiestart nog oefent tegen Stade Rennes en Westerlo.

Terwijl de spelers die ’s avonds in actie kwamen in de aanloop van de wedstrijd een boottochtje maakte op de Amsterdamse grachten, werkten de invallers ook op hun beurt een wedstrijd af tegen die van Ajax. In die match op De Toekomst liep ex-Mechelaar Hassane Bandé een zware blessure op. De aanvaller is out tot Nieuwjaar met een gescheurde enkelband en een gebroken kuitbeen. De tweede ploeg van Anderlecht won met 3-5 na goals van Morioka (2), Musona, Kayembe en Dauda.

