Van de winkelhaak op Stayen tot de nominatie voor de Puskás Award: drie pareltjes uit de carrière van Benji De Ceulaer MH

13 november 2018

12u51 0 Belgisch Voetbal Benji De Ceulaer hangt zijn voetbalschoenen definitief aan de haak. De aanvaller beëindigde vorig seizoen al zijn profcarrière na zijn passage bij Westerlo. Voordien kwam de voormalig Rode Duivel uit voor STVV, RKC, Feyenoord, Lokeren en Genk. Dit seizoen droeg hij het shirt van amateurclub Eendracht Termien, waar hij nu stopt wegens knieproblemen. Hét uitgelezen moment om drie pareltjes uit het verleden op te vissen.

20 november 2004 vs. Zulte Waregem

We schrijven november 2004 - of te wel veertien jaar geleden. In de Beker van België sleept Benji De Ceulaer met een fenomenale streep verlengingen uit de brand voor STVV. Precies in het haakje. Een belangrijk doelpunt overigens, want De Kanaries haalden het uiteindelijk na een bloedstollende strafschoppenreeks van Zulte Waregem (10-9).

18 september 2011:

Misschien wel hét hoogtepunt uit de carrière van Benji De Ceulaer. Lokeren ging dan wel ten onder tegen Club Brugge (1-2), zijn huzarenstukje dat dateert uit 2011 ging de wereld rond. Opwippertje over Almebäck -kent u hem nog- om van te smullen, waarna hij het leer in één tijd in doel werkte. Een nominatie voor de Puskás Award -de laatste drie haalde hij uiteindelijk niet- kreeg De Ceulaer erbovenop.

7 oktober 2012:

Ook voor Racing Genk lukte de aanvaller een beauty. In het Jan Breydelstadion tekende hij begin oktober 2012 voor de gelijkmaker - en hoe. Op aangeven van huidig Napoli-verdediger Koulibaly pakte De Ceulaer uit met een fraaie omhaal. Doelman Jorgacevic aan de grond genageld.