Van de Antwerpse krakers tot ettelijke WK-dromen: tien redenen waarom het in play-off 2 ook plezant is Tomas Taecke

31 maart 2018

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Terwijl de G5 en Charleroi straks in play-off 1 voor spektakel moeten zorgen, zijn alle andere clubs veroordeeld tot de minder aantrekkelijke poules van play-off 2. Wij zochten tien redenen waarom het voor de clubs, spelers en supporters ook in play-off 2 plezant is.

1) De Antwerpse derby is terug

De Brugse stadsderby keert volgend seizoen terug, maar ook in Antwerpen nemen de stadsburen het straks opnieuw tegen elkaar op. Zonder twijfel zijn de ontmoetingen tussen Beerschot-Wilrijk en Antwerp dé wedstrijden om naar uit te kijken in play-off 2. De toeschouwersaantallen liggen in PO2 doorgaans een pak lager dan tijdens de reguliere competitie en play-off 1, maar dat zal op de Bosuil en op ’t Kiel allesbehalve het geval zijn. De twee Antwerpse krakers zullen zo goed als zeker in een vol huis afgewerkt worden.

2) Premiejagers

De sportieve belangen zijn voor het gros van de PO2-clubs dan wel minder groot, toch valt er voor de spelers nog een aardig centje te verdienen. Bij de meeste clubs is er geen onderscheid tussen de wedstrijdpremies in de reguliere competitie en die in de play-offs en dat zou toch een motivatie moeten zijn. Zeker voor clubs zoals Lokeren of Moeskroen, die dit seizoen nog niet al te veel winstpremies verzameld hebben.

3) OHL is (even) terug

Een avondje aan Den Dreef, dat is toch een mooier vooruitzicht dan een trip naar de Kehrweg in Eupen. Goed nieuws dus voor de clubs die straks OH Leuven ontmoeten in hun poule. De sympathieke club is heel even terug onder de eersteklassers, dit voor het eerst sinds de degradatie in 2016. Zo zien we met onder anderen Storm, Persoons, Schuermans en Hubert wat oude bekenden terug, die mogen bewijzen dat ze het niveau waard zijn. Ook Nigel Pearson, ex-coach van Leicester en Newcastle, mag zijn kunnen tonen. OH Leuven bouwde in het jaar van de degradatie de nieuwe zijtribune, die nu voor het eerst zal ingenomen worden voor matchen op het hoogste niveau.

4) Allen tegen Moeskroen?

Of ze in Eupen nu vrijwillig de deur hebben opengezet of niet, op veel bijval kon Moeskroen enkele weken geleden niet rekenen na de opvallende 4-0-nederlaag in Eupen. Afwachten of de Vlaamse clubs zich solidair tonen met het gedegradeerde KV Mechelen en een tandje zullen bijsteken wanneer ze Moeskroen ontmoeten.

5) Dromen van Europa

Play-off 1 hebben ze dan wel gemist, toch starten enkele clubs vol ambitie aan play-off 2. Onder hen KV Kortrijk en KV Oostende, die hun goeie reeks na Nieuwjaar gewoon willen voortzetten in de nacompetitie. Ook Zulte Waregem aspireert eindwinst in play-off 2, wat uiteindelijk nog tot Europees voetbal kan leiden. Dat die Europese droom best levendig mag zijn, bewees Racing Genk twee seizoenen geleden. De Limburgers haalden uiteindelijk de kwartfinales van de Europa League na winst in play-off 2. Om maar te zeggen… Voor clubs als STVV, Antwerp en Lokeren lijkt PO2-winst niet meteen het hoofddoel, al kunnen enkele matchen de kaarten en de ambities grondig herschudden.

6) Dromen van het WK

Met het WK in zicht is play-off 2 voor internationals die hun bondscoach nog moeten overtuigen hun laatste podium. Diverse spelers maken kans op een selectie voor Rusland en dan doen zij er goed aan om in de nacompetitie uit te blinken. Zo moet Milic van Oostende bevestigen wil hij straks met Kroatië naar het WK. Nog bij KVO moet Rezaeian hopen op speelminuten en goeie prestaties om zijn plaatsje in de kern van Iran veilig te stellen. Harbaoui werd niet geselecteerd voor de oefenwedstrijden van Tunesië, maar ook hij koestert nog steeds een WK-droom. Azouni van Kortrijk hoopt in juni van diezelfde selectie deel uit te maken. Thelin van Waasland-Beveren wil graag met Zweden naar het WK, terwijl Skulason hetzelfde beoogt met IJsland.

7) Chevalier of Thelin?

De strijd om De Gouden Stier is er eentje die in play-off 2 zal worden uitgevochten. In de linkerhoek Isaac Thelin van Waasland-Beveren, rechts Teddy Chevalier van KV Kortrijk. Beiden goed voor 16 goals op dit moment, al draagt Thelin De Gouden Stier op zijn rug. Benieuwd wie van beiden uiteindelijk het best bij schot zal blijken. Het is aannemelijk dat achtervolgers Rezaei (12 goals), Diaby (11 goals) en Gano (10 goals) zich niet meer in de debatten zullen mengen.

8) Spelers om naar uit te kijken

Zij die door omstandigheden tot dusver weinig of niet in actie kwamen, kunnen play-off 2 alsnog aangrijpen om speelminuten te vergaren en zich in de kijker te spelen. Rajsel van Oostende bijvoorbeeld maakte pas afgelopen weekend zijn langverwachte debuut in eerste klasse nadat hij het ganse seizoen opzij stond met een knieblessure. Cevallos van Lokeren is nog zo iemand. De Ecuadoraan werd met veel bombarie ingelijfd en moet de Waaslanders straks bij de hand nemen. Ook Jensen, voor Nieuwjaar out met een knieblessure en stilaan boven water aan het komen, wil zich profileren bij Zulte Waregem.

9) Players for contract

Spelers wiens contract straks in juni afloopt, hebben er flink belang bij om zich in play-off 2 te profileren. Hetzij om een nieuwe verbintenis bij hun eigen club te scoren of om de aandacht te wekken van andere eersteklassers. Akpala van KV Oostende bijvoorbeeld, of Stijn De Smet van KV Kortrijk. Aït-Atmane van Waasland-Beveren moet dan weer hopen dat de optie in zijn contract gelicht wordt. Bij Zulte Waregem loopt het contract van Hamalainen af, terwijl nog aan de Gaverbeek huurlingen Coopman, Olayinka, Leya Iseka, Doumbia, Saponjic en Bongonda hun visitekaartje nog eens kunnen afgeven aan hun moederclub. Pieter Gerkens bewees vorig seizoen in dienst bij STVV dat goeie play-offs ook wel een mooie transfer met zich kunnen meebrengen. Reden genoeg voor de spelers om er straks niet met de pet naar te gooien.

10) Lierke Plezierke?

Hoe het financieel geplaagde Lierse SK in play-off 2 voor de dag zal komen, is één groot vraagteken. De traditieclub gaat gebukt onder schulden die volgens de laatste informatie oplopen tot ongeveer 2 miljoen euro en vinden geen nieuwe overnemer. Afwachten of de Pallieters straks hun licentie krijgen voor volgend seizoen. Weinig doet vermoeden dat de club play-off 2 niet zal kunnen afwerken, toch is het uitkijken hoe de club zich straks zal verweren in play-off 2.