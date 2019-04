Van Damme: “Bolat deed een paar cruciale reddingen, maar daar wordt hij ook voor betaald” Redactie

02 april 2019

23u26

Bron: Play Sports 0 Belgisch voetbal De onverzettelijke krijger in de defensie aan de zijde van de matchwinnaar. Jelle Van Damme (35) en Sinan Bolat (30) bewezen tegen leider Genk (1-0-zege) andermaal hun waarde. “Dit doet voor iedereen deugd”, aldus de doelman in een flashinterview aan Play Sports Telenet.

“Het verschil zat ‘m in kleine zaken, zoals Bolat die een paar cruciale reddingen deed”, stak Van Damme van wal. “Maar hij wordt daar wel voor betaald (grijnst). Dit doet deugd. Dit zijn de play-offs - tien matchen waar we een heel seizoen naartoe hebben gewerkt. Nu we er zitten, moeten we er wat van proberen maken. Onze manier is misschien niet de mooiste, maar wel efficiënt.”

“Deze wedstrijd was vergelijkbaar met die tegen Standard”, vertelde Bolat. “De eerste helft gaven we ook daar niks weg. De tweede helft was moeilijker. Met deze zege doen we een goede zaak en het geeft vertrouwen naar komend weekend. Ik probeer elke wedstrijd belangrijk te zijn voor de ploeg - vandaag lukte dat iets meer dan de voorbije weken. Dit doet deugd voor iedereen binnen de club. Het was weer de mentaliteit van Antwerp die we de voorbije weken wat misten.”