Van Crombrugge niet opgezet met eis Telenet: “Moeten alle klanten van Play Sports ook een rechtszaak beginnen?” GVS

01 mei 2020

12u37 34 Belgisch voetbal Anderlecht-keeper Hendrik Van Crombrugge is niet opgezet met de dreigende taal van John Porter. Anderlecht-keeper Hendrik Van Crombrugge is niet opgezet met de dreigende taal van John Porter. De Telenet-CEO zal er niet voor terugdeinzen om naar de rechtbank te stappen om de laatste schijf van het voetbalcontract terug te eisen . “Krijgen de klanten van Play Sports dan ook hun geld terug?”, vraagt Van Crombrugge zich af.



De beslissing om de Jupiler Pro League definitief stop te zetten, wordt extra bemoeilijkt door de potentiële klacht van Telenet, Proximus en VOO. Zolang de Belgische regering de overmachtsclausule niet activeert, kunnen de rechtenhouders een compensatie eisen mocht het seizoen voorgoed worden afgesloten. Ze zouden dan de laatste schijf van het voetbalcontract (al dan niet gedeeltelijk) terugvragen. Telenet-CEO John Porter stelde dat hij indien nodig naar de rechtbank zou stappen. Forse taal die kan tellen.

Hendrik Van Crombrugge is daar niet mee opgezet. Hij vraagt zich af of alle klanten van Play Sports, de sportbundel van Telenet, dan ook een rechtszaak moeten aanspannen tegen de operatoren. “Wat dan met alle Telenet-klanten die thuis zitten met een Play Sports-abonnement en niet krijgen waarvoor ze maandelijks betalen?”, schrijft de sluitpost van Anderlecht op Instagram. “Krijgen zij dan al/deels hun geld terug? Of moeten deze mensen dan ook een gezamenlijke rechtszaak beginnen?”

Sportwedstrijden uitzenden zit er niet in, dus kiest Telenet noodgedwongen voor onder andere herhalingen van matchen en (eigen) sportmagazines. Klanten krijgen minder waar voor hun geld, zou je kunnen zeggen. Iedereen kan ook gewoon het Play Sports-abonnement opzeggen, wat velen inmiddels deden.