Vader Kompany wordt eerste burgemeester van Afrikaanse origine (en daar zijn Vincent en broer heel blij mee) - De 'Caje' scoort in Westerlo



EV/WDH

15 oktober 2018

08u44 0

Pierre Kompany (cdH) wordt burgemeester van Ganshoren en daar zijn z'n zonen Vincent en François heel blij mee, zo is te zien in onderstaande video. Zijn lijst Pro-Ganshoren behaalt 28,38 % van de stemmen, 5,77% meer dan in 2012. Kompany wordt zo de eerste burgemeester van Afrikaanse origine in de Brusselse regio. Pro-Ganshoren gaat in coalitie met MR et DéFI. Dat Kompany burgemeester kan worden, heeft alles te maken met het dramatisch slechte resultaat van de lijst Ensemble-Samen van uittredend burgemeester Michèle Carthé: een achteruitgang van 35,98% naar 21,31% en van 11 naar 6 zetels. Ecolo-Groen groeit van 7 naar 16% en wint 2 extra zetels. Pierre Kompany zal de functie van burgemeester drie jaar uitoefenen en nadien de sjerp overlaten aan Jean-Paul Van Laethem. (EV)

'Caje' verkozen

Jan Ceulemans van zijn kant heeft in Westerlo namens N-VA een uitstekend resultaat neergezet. Vanop de 26ste - en voorlaatste - plaats haalde hij 731 voorkeurstemmen, waarmee de gewezen Rode Duivel en trainer van KVC Westerlo een zetel in de gemeenteraad verovert. N-VA belandt wel op de oppositiebanken. (WDH)