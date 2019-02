Union verplettert KV Mechelen met forfaitcijfers, tweede periodetitel plots ver weg Axel Brisart

23 februari 2019

22u17 0 Belgisch Voetbal Met verstomming geslagen. Wat een opdoffer voor KV Mechelen. 0-5. Forfaitcijfers. Net wanneer Malinwa een gouden zaak kon doen in de promotiestrijd, ging het in eigen huis pijnlijk onderuit tegen Union Saint-Gilloise.

Ruim een uur voor de aftrap kreeg Malinwa goed nieuws vanop het Kiel. Titelconcurrent Beerschot-Wilrijk had duur puntenverlies geleden tegen Roeselare (1-1). Bij winst tegen Union Saint-Gilloise kon Mechelen met anderhalf been in eerste klasse A staan. Als motivatie kon dit wel tellen.

En toch begon de partij rampzalig voor KV Mechelen. Na vijf minuten verkeek Thibault Peyre – ex-Union – zich op een zichtbaar ongevaarlijke en centrale pass van Mehlem. Percy Tau was sneller op de bal dan Michael Verrips en legde de openingstreffer simpel binnen. Nou, Mechelen. Wat een zwakke start, de defensie wankelde. Amper drie minuten later was het weer raak voor Union. Een schot van Selemani week af op Peyre – wat een baaldag voor de Fransman - en belandde in de voeten van Tau. De Zuid-Afrikaan – heerlijke voetballer - schoot zijn tweede van de avond binnen. De thuissupporters schrokken zich een hoedje, dit hadden ze dit seizoen nog niet meegemaakt Achter de Kazerne. Een opdoffer van jewelste. Malinwa wist wat te doen in de resterende 80 minuten.

De thuisploeg verhoogde de druk en dreigde. Onur Kaya probeerde het vanop afstand en trof de pal, op slag van rust werd zijn vrijschop gepareerd door Saussez. Ook Gustav Engvall had pech in de afwerking en besloot in het zijnet. Aan de overkant creëerde Union meer gevaar, vooral op de counter – daarop zijn de Brusselaars levensgevaarlijk. Een poging van Ferber hobbelde tegen de staak, Niakaté vond Verrips op zijn weg. Met de sfeer onder het vriespunt Achter de Kazerne gingen de spelers met een 0-2-tussenstand rusten.

Afstraffing

Kon KV Mechelen nog een vuist maken? Twee pogingen van Storm – allebei gepakt door Saussez – wakkerde het vuur weer aan in het AFAS-stadion. Maar net toen er een Mechels doelpunt in de lucht hing, gaf Roman Ferber het genadeschot. Met een ronduit schitterende goal zette hij Union op een afgetekende 0-3-voorsprong. Game over voor de thuisploeg. De Brusselaars namen geen gas terug en Ferber knalde zowaar ook de vierde Brusselse goal tegen de netten na opnieuw zwak verdedigen van Mechelen. En de kelk moest tot op de bodem leeg. Selemani zette de forfaitcijfers op het bord vanop de stip. Wat een afstraffing. 0-5. Heel Mechelen met verstomming geslagen.

KV Mechelen ziet zo een einde komen aan zijn reeks van 25 ongeslagen wedstrijden op rij – bekermatchen incluis. Beerschot-Wilrijk doet – ondanks het gelijkspel tegen Roeselare - een uitstekende zaak in de stand. Ze gaan de laatste speeldag van de tweede periode in met een punt voorsprong op Mechelen. Als de Kielse Ratten volgend weekend winnen op OH Leuven kronen ze zich tot periodekampioen en mogen we ons opmaken voor finalewedstrijden in 1B.