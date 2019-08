Union vecht transfer van Selemani naar KV Kortrijk aan AB

19 augustus 2019

22u19

Bron: Belga 2 Belgisch voetbal Union Saint-Gilloise zal bij de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Wereldvoetbalbond FIFA de nodige stappen zetten omtrent het vertrek van Faïz Selemani naar KV Kortrijk. Dat maakte de Brusselse 1B-club maandagavond bekend, nadat de Kerels de komst van de Comorese international hadden aangekondigd.

KV Kortrijk communiceerde maandag dat de 25-jarige Selemani een contract voor drie seizoenen had ondertekend in het Guldensporenstadion. Union, dat de aanvaller vorige week in de nasleep van transferperikelen naar de B-kern verwees, reageert in een persbericht verrast op dat nieuws. "We lezen de aankondiging van KV Kortrijk over de inkomende transfer van Selemani vol ongeloof. Union ontving de afgelopen dagen ernstige aanwijzingen van rechtstreekse contacten tussen het KVK-bestuur en Union-speler Selemani, hoewel dit door de FIFA ten strengste verboden is", klinkt het.

"Wij zullen het hier uiteraard niet bij laten en bekijken met onze raadsmensen welke noodzakelijke stappen zullen ondernomen worden bij de Pro League, de KBVB en de FIFA", vult CEO Philippe Bormans verder aan. "Het is bijzonder verontrustend dat een club, geleid door een bestuurslid van zowel de KBVB als de Pro League (Joseph Allijns, red.), zich vergrijpt aan zulke praktijken. Het imago en de geloofwaardigheid van het Belgisch voetbal krijgen opnieuw een zware deuk.”

Het water tussen Union en Selemani is al enkele weken diep. De Comorees ontbrak de voorbije twee duels in de wedstrijdkern en werd vorige week naar de B-kern gestuurd. De Brusselaars weerhielden Selemani er nadien van om mee te trainen met de hoofdmacht en stuurden zelfs veiligheidsagenten naar het oefencomplex om de aanvaller de toegang tot de trainingssessies te ontzeggen.