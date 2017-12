Union stopt Lierse, Houdret scoort enige treffer van de partij Redactie

Lierse heeft zijn eerste puntenverlies geleden in de terugronde van de Proximus League. Na vier zeges moesten de Pallieters op de vijfde speeldag in het Koning Boudewijnstadion een 1-0 nederlaag incasseren tegen Union Sint-Gillis. Kenneth Houdret scoorde het enige doelpunt van de partij in de 76e minuut.

Met 12 punten blijft Lierse wel leider. Union is met 9 punten tweede, voor Cercle Brugge (8) en Oud-Heverlee Leuven (6).

