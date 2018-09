Union - KV Mechelen (2-2) ontsierd door onvervalste knokpartij: "Zelfs in de provinciale reeksen heb ik dit nog nooit gezien" AB/FDZ/ODBS

09 september 2018

17u07 32 Belgisch Voetbal Opnieuw averij voor KV Mechelen in de Proximus League, zowel op als naast het veld. Nieuw puntenverlies bij Union (2-2) en Fred Vanderbiest, T2 van de Mechelaars, die opgewacht werd door de T2 van Union in de spelerstunnel om hem op een vuistslag te trakteren. Vanderbiest had zeven hechtingen nodig. "Nog nooit gezien in mijn carrière", sprak de Mechelse hoofdcoach Wouter Vrancken achteraf.

Twee rode kaarten in het slot van de partij waren de aanleiding tot heel wat schermutselingen naast het veld. Na een veel te late tackle van Morren gingen de poppen aan het dansen. Bijker, Nederlandse linksachter van KVM, revancheerde zich veel te driest op een thuisspeler, waarop Union-aanvaller Tabekou dan weer zijn boekje te buiten ging. In het tumult kregen Tabekou en Bijker rood en ook de T2's van beide ploegen moesten richting tribunes. Waarna het in de spelerstunnel van het Dudenpark volledig uit de hand liep en Vanderbiest een vuistslag in het gezicht incasseerde van Abder Ramdane. Zowel aan de neus als wenkbrauw moest hij gehecht worden.

KVM-trainer Vrancken sprak van een absolute schande. "Bijker wordt twee keer aangetrapt. Hij reageerde en incasseerde rood. Maar wat nadien gebeurde in de catacomben is een pure schande. Dat heb ik ook in de lage regionen nooit gezien. Als die assistent ooit nog op een wedstrijdblad staat, dan begrijp ik het niet meer." Philippe Bormans, de kersverse CEO van Union, keurt resoluut af wat er gebeurd is, maar wacht op meer details rond de feiten wat betreft een eventuele sanctie voor Abder Ramdane. "Maar vast staat dat we dit niet licht gaan opnemen. Als club hebben we een voorbeeldfunctie. Dat wil zeggen dat je je gedraagt op en naast het veld."

Malinwa domineerde het merendeel van de wedstrijd en kwam nog voor de pauze 0-1 voor dankzij een strafschopdoelpunt van Clément Tainmont. Een lichte trekfout op De Camargo aan de rand van de zestien werd zwaar bestraft. Maar na de pauze ging het in enkele minuten van 0-1 naar 2-1 na doelpunten van Youssouf Niakaté en Pietro Perdichizzi. Die eerste trof met het nodige geluk raak via een afgeweken schot, Perdichizzi kopte een vrije trap overhoeks binnen. De thuisploeg leek op de zege af te stevenen, tot Gustav Engvall diep in de blessuretijd toch nog de gelijkmaker scoorde. In de draai trof de Zweedse aanvaller raak na voorbereidend werk van Van Cleemput.

De laatste uitzege van KV Mechelen dateert inmiddels van 9 december 2017, toen het 0-1 werd in Oostende. Ook voor een uitzege daarvoor moeten we een eeuwigheid terug: 15 april in Play-Off II op de Freethiel (1-2). In de stand is KVM met zes punten vierde, op vier punten van leider Westerlo. Het is haast verplicht om de volgende match, op het Kiel tegen Beerschot-Wilrijk, te winnen om nog kans te maken op de eerste periode. Union volgt met vier punten op de zesde plaats. Vanavond wordt met Roeselare tegen Beerschot Wilrijk de vijfde speeldag in de tweede klasse afgesloten.

