Union houdt de drie punten thuis tegen Lierse XC

22u31

Bron: Belga 0 BELGA Belgisch Voetbal Union heeft de afsluiter van de elfde speeldag in de Proximus League naar zijn hand gezet. De Brusselaars wonnen in het Koning Boudewijnstadion met 3-2 van Lierse en behouden zo de aansluiting met de (sub)top.

Union stond al snel op een driedubbele voorsprong na goals van Tabekou (17.) en Ferber (26.) en een strafschopdoelpunt van Vercauteren (21.). Lierse was helemaal nergens en Union liet voor rust nog diverse mogelijkheden onbenut.



Na de pauze kon Lierse iets terugdoen via Laurent (49.). Union bleef het grootste gedeelte van de tweede helft veldoverwicht behouden, maar in het slot werd het toch nog even spannend toen Ntambwe (90.+2) voor de 3-2 zorgde. Daar bleef het echter bij.



Union telt als vijfde in de stand veertien punten. Lierse blijft in een dipje met 8 punten. Bovenaan staan OH Leuven en Beerschot Wilrijk aan de leiding met 22 punten. Cercle Brugge, dat vandaag coach José Riga inwisselde voor Frank Vercauteren, staat derde met 19 eenheden.



Vrijdag trapte OH Leuven de elfde speeldag af met een 1-2 zege bij hekkensluiter Tubeke. Zaterdag speelden Cercle Brugge en Roeselare 1-1 gelijk, terwijl zondag leider Beerschot Wilrijk niet kon winnen bij Westerlo (0-0).

BELGA

BELGA

Lees ook: Beerschot Wilrijk moet vrede nemen met een punt in Westerlo