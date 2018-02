Union gaat winnen bij Roeselare, beide ploegen veroordeeld tot play-downs Redactie

10 februari 2018

19u12

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Op de 26ste speeldag van de eerste klasse B heeft Union Sint-Gillis een goede zaak gedaan op het veld van concurrent Roeselare. Union won met 1-4 op Schiervelde.

Union was voor de wedstrijd al tot de play-downs veroordeeld. Roeselare behield nog een waterkansje op play-off II, maar dan moest het de drie resterende wedstrijden winnen en dan mocht Lierse geen enkel punt meer rapen. Hoewel de punten door twee gedeeld worden, willen beide ploegen natuurlijk met het hoogst mogelijke puntenaantal aan de play-downs beginnen, waardoor deze partij niet geheel zonder inzet bleef.

De thuisploeg kwam op voorsprong na balverlies in de Brusselse verdediging. Soulaymane Aw snoepte de bal af en bediende Alessandro Cerigioni, die profiteerde. Maar Union beet terug en kwam na vijf minuten opnieuw op gelijke hoogte te staan na een hoekschop. Kenneth Houdret mikte zijn kopbal in de rechterhoek voorbij doelman Wouter Biebauw. In de 35ste minuut kwam Maxime Fixelles alleen voor doelman Biebauw te staan. Met een mooie lob maakte de flankspeler er 1-2 van.

Nadat een pegel van Julien Vercauteren via de onderkant van de lat terug in het spel botste legde Nathan Kabasele met een hakje af voor Fixelles, die zijn tweede van de avond maakte. Augusto Da Silva zette in de 86ste minuut de eindcijfers op het bord: 1-4.

In het algemene klassement is Union zesde met 30 punten. Het naderde zo tot op één punt van Roeselare (5de met 31 punten).