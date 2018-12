Union en Beerschot-Wilrijk houden elkaar in bedwang in 1B-topper XC

16 december 2018

19u13

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Op de negentiende speeldag in de Proximus League (1B) hebben Union en Beerschot-Wilrijk 1-1 gelijkgespeeld. Door het gelijkspel moet Beerschot-Wilrijk KV Mechelen naast zich dulden op kop in de tweede periodestand. Union blijft derde.

Op een bitter koude zondagnamiddag in het Joseph Marienstadion schoot Union Sint-Gillis het beste uit de startblokken. Na 21 minuten kon aanvallende middenvelder Mathias Fixelles de score openen door een lage voorzet van Tabekou simpel binnen te tikken. In een kansloze wedstrijd werd er vooral gestreden op het middenveld.

In de tweede helft kon Beerschot-Wilrijk al snel gelijk maken. Verdediger Moreno (Union) devieerde een schot van Vanzeir (Beerschot-Wilrijk) ongelukkig in eigen doel (49.). De ploeg van Stijn Vreven voerde daarna de pressing, maar vond geen openingen in de Brusselse defensie.

In de strijd om de tweede periodetitel blijven Beerschot-Wilrijk en Union bovenaan meespelen. Na vijf speeldagen in de tweede periode staan KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk aan de leiding met 11 punten, gevolgd door Union (8 punten). Daarna volgen Roeselare en Tubeke (7 punten) en Westerlo (5 punten). OHL en Lommel blijven met drie punten op de laatste plaats steken.

In het algemeen klassement schieten beide ploegen weinig op met het gelijkspel. KV Mechelen staat met 41 punten stevig aan de leiding. Beerschot-Wilrijk (35) en Union (32) volgen al op ruime afstand.