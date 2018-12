Union blaast titelambities nieuw leven in na zege in Lommel DMM

09 december 2018

18u26

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Union heeft de achttiende speeldag in de Proximus League (1B) afgesloten met een 0-2 overwinning op het veld van Lommel. De Brusselaars springen van de zesde naar de derde plaats in de tweede periode.

Op een zompige grasmat in het Soevereinstadion zette Thibault Peyre de bezoekers heel vroeg op voorsprong. De verdediger kopte na drie minuten op hoekschop overhoeks binnen: 0-1. De hevige regenval maakte voetballen nagenoeg onmogelijk, maar Union sprong het best om met die moeilijke omstandigheden. Net voorbij het halfuur verdubbelde man in vorm Roman Ferber de score na het betere voorbereidende werk van Fixelles. Vrijwel meteen na de rust trapte Glenn Claes de aansluitingstreffer tegen de paal. Dichter bij een doelpunt zouden de Limburgers niet meer komen. In het slot liet Niakaté, die al sinds eind oktober droog staat, de 0-3 liggen. De bezoekers sloten de partij nog af met tien na een tweede gele kaart voor Perdichizzi in de blessuretijd.

Door de zege blijft Union in de running voor de tweede periodetitel. De stand in de tweede periode wordt aangevoerd door Beerschot Wilrijk (10 ptn). Na KV Mechelen (8) volgt Union op de derde plaats met 7 punten. Daarna volgen Tubeke (6 ptn), Roeselare en Westerlo (4 ptn), OH Leuven en Lommel (3 ptn). In het algemeen klassement zijn de Brusselaars met 31 punten derde, na KV Mechelen (38) en Beerschot Wilrijk (34). Lommel (25) is vierde, voor Westerlo (23), OHL (18), Roeselare (17) en Tubeke (15).