Uitzondering voor profclubs op Antwerps verbod? Volgens Van Ranst moet het kunnen: "In andere landen gebeurt het ook"

29 juli 2020

11u53 18 Belgisch voetbal Viroloog Marc Van Ranst zegt niet ‘neen’ tegen een uitzondering voor profclubs op het Antwerps verbod op ploegsporten voor mensen ouder dan 18 jaar. “Want de spelers worden heel veel getest”, vertelt hij aan onze redactie. Gouverneur Cathy Berx houdt intussen voet bij stuk en gaf gisteren nogmaals aan dat ploegen als Antwerp, Beerschot en KV Mechelen de komende vier weken “in principe” niet mogen voetballen op Antwerps grondgebied.



De Pro League blijft lobbyen voor een uitzondering. Ze hoopt dat profvoetbalclubs wél mogen blijven trainen en wedstrijden spelen in Antwerpen. Gouverneur Berx maakte maandagavond bekend dat ploegsporten voor mensen ouder dan 18 jaar niet toegestaan zouden zijn gedurende vier weken. In principe betekent dat dat Antwerp, Beerschot, KV Mechelen en Westerlo niet meer op hun eigen oefenvelden mogen trainen en ook geen thuiswedstrijden mogen afwerken. Ook voor Union, dat traint in Lier, zou dat gevolgen hebben. Maar geldt die regel ook voor profvoetballers die regelmatig getest worden op corona? “In principe wel. Gezien de huidige context moet iedereen zich aan de maatregelen houden”, aldus Berx.

Viroloog Marc Van Ranst is voorstander van de strenge maatregelen, maar vindt wel dat een uitzondering voor profclubs moet kunnen. “Ik zie dat het in andere landen ook gebeurt”, haalt hij aan. “Leicester was in lockdown, maar Leicester City is blijven voetballen.” Ook in Spanje was er een uitzondering: de Catalaanse clubs FC Barcelona en Espanyol mochten, ondanks een lockdown, blijven spelen.

Kleiner risico

“Zo uitzonderlijk is dat dus niet”, aldus Van Ranst. “Het zijn natuurlijk ploegen die héél veel getest worden. Iedereen kan daar zijn mening over hebben, maar het is gewoon een feit dat profspelers veel getest worden. Dat zorgt voor een kleiner risico, qua perceptie is dat misschien een andere zaak. Maar goed, voetbal is de belangrijkste bijzaak. Ik denk dat er heel wat supporters zijn die hun ploeg liever zien spelen.”

Vandaag duidelijkheid

Als er geen uitzondering komt voor de profclubs, dan komt de competitiestart op 8 augustus nóg meer in gevaar. Na twee dagen van chaos zou het provinciaal besluit, dat vandaag gepubliceerd wordt, eindelijk duidelijkheid moeten brengen.

