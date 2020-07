Uitspraak BAS wordt voorlopig niet gevolgd: raad van bestuur Pro League organiseert nieuwe Algemene Vergadering SK

09 juli 2020

16u22 0 Belgisch voetbal De raad van bestuur van de Pro League heeft beslist een nieuwe Algemene Vergadering te organiseren, waarop het de leden zal vragen om de beslissingen van de Algemene Vergadering van 15 mei te bevestigen. De Pro League gaat met andere woorden voorlopig niet in op de uitspraak van het BAS en meent over een sterk dossier te beschikken.



Op 15 mei had de Pro League besloten om Waasland-Beveren te laten degraderen naar 1B. De Waaslanders, laatste na de voorlaatste speeldag, trokken hierop onder meer naar het BAS, het hoogste orgaan in het Belgische sportrecht. “In een rapport van liefst 117 pagina’s oordeelde het BAS dat er door de Pro League geen verantwoording, laat staan een redelijke verantwoording, werd gegeven voor het verschil in behandeling tussen 1A en 1B”, zegt Tom Rombouts, clubadvocaat van Waasland-Beveren. “De competitie in 1A werd stopgezet, die in 1B niet. Er mocht immers nog een promotiefinale gespeeld worden.”

De beslissing om Waasland-Beveren te laten degraderen werd gisteren dus door het BAS vernietigd, waarna de Pro League vandaag een spoedberaad hield. Daar werd beslist een nieuwe Algemene Vergadering te organiseren, waarop het de leden zal vragen om de beslissingen van de Algemene Vergadering van 15 mei te bevestigen. Met andere woorden: de uitspraak van het BAS wordt voorlopig niet gevolgd door de Pro League.

