UEFA wil geen commentaar geven op beslissing BAS: "Maar beslissing zal snel volgen" Redactie

11 juli 2019

12u35

Bron: Belga 0 OPERATIE PROPERE HANDEN Een dag na de tussentijdse beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om KV Mechelen volgend seizoen in 1A te laten aantreden, rijst de vraag nog of de Mechelaars dan ook hun Europees ticket mogen benutten. Mechelen is als bekerwinnaar rechtstreeks geplaatst voor de poulefase van de Europa League. De UEFA wil voorlopig geen verdere commentaar geven op de zaak, maar kon wel meegeven "dat er snel een beslissing zou volgen".

De tijd dringt immers voor de UEFA, want over exact twee weken staat de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League op het programma tussen het Roemeense Viitorul Constanta en een Belgisch team, Antwerp of eventueel nog AA Gent.

"We willen geen commentaar leveren op de beslissing van het BAS in de zaak rond KV Mechelen", liet een woordvoerder van de UEFA noteren. "Het klopt dat de wedstrijden tegen Viitorul Constanta er snel aankomen en dus mogen jullie snel een beslissing van ons verwachten. De UEFA heeft niet de gewoonte een zaak te laten aanslepen. Of de beslissing dan vandaag zal vallen? Dat weten we nog niet."

Of Antwerp dan wel AA Gent het veld op moet tegen Viitorul Constanta is afhankelijk van het feit of KV Mechelen zijn ticket voor de groepsfase van de Europa League mag behouden. Indien de UEFA Mechelen zijn ticket laat houden, speelt Antwerp op donderdag 25 augustus gastheer voor de Roemenen voor het heenduel. Indien Mechelen zijn deelnamebewijs verliest, komt mogelijk AA Gent in het spel. Al is ook die piste niet helemaal zeker.

Pierre François, CEO van de Pro League, liet op 1 juli bij de kalendervoorstelling van de Jupiler Pro League voor komend seizoen weten dat de UEFA op 11 juli (vandaag) een beslissing wil nemen. François liet ook optekenen dat sancties tot de mogelijkheden behoren en dat het niet ondenkbaar is dat de UEFA het ticket van Mechelen afneemt zonder toe te kennen aan een ander Belgisch team.