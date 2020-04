UEFA-voorzitter Ceferin maakt standpunt duidelijk: “België riskeert uitsluiting van Europees voetbal” ABD

03 april 2020

16u28

Bron: ZDF 168 Belgisch voetbal De voorzitter van de UEFA, Aleksander Ceferin, heeft het standpunt van de Europese voetbalbond over het stopzetten van de Jupiler Pro League bekendgemaakt. “België en de andere competities die eraan denken om het seizoen te annuleren, riskeren deelname aan Europees voetbal volgend seizoen”, vertelt de Sloveen aan de ZDF.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De beslissing van de Pro League om de Belgische competitie stop te zetten viel niet in goede aarde bij de UEFA, die gisteravond meteen een brief naar de nationale voetbalfederaties stuurde met als boodschap dat de competities níet mochten stopgezet worden. De UEFA dreigde ermee om het land dat zijn nationale competitie zou schrappen, volgend seizoen te bannen uit de Europa League of Champions League.

Toch maakt Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League, zich geen zorgen. De voorzitter van de Pro League hield samen met enkele vertegenwoordigers van de KBVB deze ochtend een conference call met de UEFA om toe te lichten waarom de Belgische competitie vroegtijdig wordt stopgezet. “Ze legden ons uit dat we de brief niet mogen zien als een dreigement, maar eerder als informatie. Ik kan me dan ook niet inbeelden dat de UEFA ons Europees zal uitsluiten”, zegt Croonen.

Dit is niet de manier. Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer Aleksander Ceferin

Maar de voorzitter van de UEFA, Aleksander Ceferin, heeft nu opnieuw dreigende taal gesproken bij de Duitse ZDF. “Dit is niet de manier. Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer”, stelt hij. “Je kunt niet om hulp vragen en dan vervolgens zelf bepalen of het uitkomt. Kijk, België en de andere competities die eraan denken om het seizoen te annuleren, riskeren deelname aan Europees voetbal volgend seizoen.” De UEFA eist dat de competities - mits verantwoord - worden uitgespeeld. Eventueel zelfs zonder supporters. “Voetbal is absoluut niet hetzelfde zonder fans. Maar het is beter om voetbal zonder supporters terug op tv te hebben, dan helemaal geen voetbal.”

Lees ook: ‘UEFA is kwaad op België na stopzetten competitie, onze clubs verwachten geen sanctie of Europese uitsluiting’

Lees ook: ‘Europese media over stopzetten Belgische competitie: “In de Premier League wordt zoiets financieel een moeilijk verhaal”’

Meer over UEFA

sport

sportdiscipline

voetbal

sportorganisatie

sportevenement