UEFA schiet Eurostadion af, geen Euro 2020 in België

15u59 750 rv Een simulatiebeeld van het Eurostadion. Belgisch Voetbal UEFA heeft vanmiddag Brussel definitief geschrapt als speelstad voor Euro 2020. Brussel krijgt dus geen nieuw uitstel om de nodige vergunningen voor de bouw van het Eurostadion te bekomen. De openingswedstrijd wordt gespeeld in Rome, de andere wedstrijden die voorzien waren voor Brussel gaan door in Wembley (inclusief de halve finales en finale), zo meldt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

De KBVB reageerde teleurgesteld. “Dit betekent dat onze Rode Duivels hun groepswedstrijden in een van de andere gaststeden zullen afwerken waardoor onze supporters zich over heel Europa zullen moeten verplaatsen,” aldus Koen De Brabander, CEO van de KBVB.“Wij hebben er tot op het laatste moment alles aan gedaan om bij UEFA nog uitstel te bekomen maar we respecteren hun beslissing.”

"Het mislopen van Euro 2020 betekent niet noodzakelijk de doodsteek voor het stadiondossier. Wij hebben absoluut nood aan een nieuw stadion met 45.000 plaatsen en we hopen dat de bevoegde ministers in januari alsnog de vergunning toekennen zodat er in ons land eindelijk een stadion van de 21e eeuw kan gebouwd worden,” concludeert De Brabander.

"Dit is een zeer jammerlijke situatie", vertelt KBVB-Woordvoerder Stefan Van Look. "We waren kandidaat-huurder van nog te bouwen stadion. België heeft absoluut nood aan een stadion met 45.000 plaatsen. Maar het is niet omdat EK er nu niet komt, dat het stadion er niet komt. De omgevingsvergunning kan nog afgeleverd worden. In dat geval is er toch nog een stadion waar we in zouden kunnen spelen."

"Door het falen van het Eurostadion-project, voldoet Brussel niet aan de voorwaarden van de UEFA", zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.



Koning Boudewijnstadion

De voetbalbond heeft een contract met de stad Brussel om Koning Boudewijnstadion te gebruiken tot zomer 2018. Daarna dwingt een oplossing zich op. Wellicht zal de nationale ploeg dan roteren tussen de verschillende Belgische stadions. Dat is echter géén goed scenario voor de KBVB: als een gemiddeld ticket 20 euro kost, en je weet dat er in het stadion van Club Brugge of Standard 20.000 plaatsen minder zitjes telt dan het Koning Boudewijnstadion, betekent dat bijna een half miljoen euro minder inkomsten per match.

Fractievoorzitter N-VA: "Voortrekkers dachten dat ze Messi en Ronaldo waren"

"Ons land en de Brusselaar betaalt een zware prijs", betreurt Johan Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels parlement. "Tijd nu om te starten met een wit blad en ook om de renovatie van het Koning Boudewijnstadion op de agenda te zetten."

"Het had nochtans heel anders kunnen verlopen. De voortrekkers van het Eurostadion moeten echter eens goed in eigen hart kijken. De UEFA heeft haar afwijzende beslissing niet lichtzinnig genomen", stelt Van den Driessche. Het Eurostadion verkeeg nog geen bouwvergunning en er is ook heel weinig perspectief is dat die er ooit komt. "Oorzaak daarvan is voornamelijk een aantal schromelijke misrekeningen van de voortrekkers van dit stadion", aldus de NVA-politicus.

EPA UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin (links) tijdens de loting voor het WK.