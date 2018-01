UEFA maakt financiële Bijbel bekend: Anderlecht verdient het meest aan zijn fans, Belgische clubs betalen 227 miljoen aan lonen Jonas Van de Veire

Bron: Eigen berichtgeving 19 Photo News Belgisch Voetbal De UEFA heeft vandaag zijn jaarlijkse financiële Bijbel gepubliceerd. Van de TV-gelden tot vergoedingen voor makelaars: alles staat erin. We pikten er vijf opvallende cijfers uit over de Belgische competitie.

56 MILJOEN EURO NETTO-WINST

De spilzucht in het Europese voetbal bereikte recordhoogten met bijna 5,6 miljard aan transferuitgaven afgelopen zomer. 80 procent daarvan gebeurde door de clubs van de G5-competities. Opvallend: voor de Belgische competitie was de zomermercato bijzonder lucratief. Er werd 77 miljoen euro gespendeerd, maar uitgaande transfers leverden 133 miljoen euro op. Goed voor een netto-winst van 56 miljoen. Alleen de Portugese competitie (231 miljoen) was winstgevender. In Engeland kleurt de balans dan weer bloedrood. Tegenover de 911 miljoen aan uitgaande transfers stonden uitgaven van 1,68 miljard.

13 PROCENT TRANSFERSOM NAAR MAKELAAR

Mocht u zich afvragen hoeveel een spelersmakelaar gemiddeld verdient aan een transfer: in België ongeveer 13 procent van de transfersom. Dat ligt in de lijn van het Europese gemiddelde (12,6 procent). Spelersmakelaars die snel rijk willen worden, trekken beter naar Denemarken. Daar houden managers ongeveer 20 procent over aan een transfer. In Israël is dat amper 8 procent.

ELKE TOESCHOUWER LEVERT ANDERLECHT 33,1 EURO OP

Een vol Astridpark doet de paars-witte kassa stevig rinkelen. Anderlecht prijkt op plaats 26 in het lijstje opbrengst-per-bezoeker. Elke fan levert Anderlecht gemiddeld 33,1 euro per wedstrijd op. Bij geen enkele andere Belgische club ligt dat bedrag hoger. In vergelijking met Engelse clubs verbleekt dat bedrag evenwel. Koploper Arsenal strijkt 97,9 (!) euro per supporter op. Chelsea en Real Madrid vervolledigen de top-drie.

BELGISCHE CLUBS BETALEN 227 MILJOEN AAN LONEN UIT

In 2016 betaalden de Belgische clubs gemiddeld 14,2 miljoen euro aan lonen uit. Op Europees vlak komt ons land daarmee op een elfde plaats terecht. Het totaalbedrag van 227 miljoen euro was overigens een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar voordien. Opnieuw scoren Engeland (meer dan 3 miljard), Duitsland (1,35 miljard) en Spanje (1,43 miljard) het hoogst.

TV-GELDEN GOED VOOR BIJNA 20 PROCENT INKOMSTEN

Het TV-contract is heilig voor de Belgische clubs. 19 procent van de inkomsten komen uit de TV-gelden – goed voor gemiddeld 4,2 miljoen per club. In slechts zeven landen liggen de ontvangsten hoger. Daarbij uiteraard: de Premier League, zoals in de meeste categorieën wéér koploper. Elke club houdt daar gemiddeld 113,6 miljoen per jaar over aan TV-gelden. Slik.

