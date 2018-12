Tweeklapper De Camargo en dribbelende Swinkels: KV Mechelen legt de druk bij Beerschot-Wilrijk na zege tegen OH Leuven MDB

14 december 2018

22u24 1 Belgisch Voetbal KV Mechelen heeft een prima zaak gedaan in 1B. Igor De Camargo loodste Malinwa met twee treffers en een assist op weg naar de 1-3-zege tegen OH Leuven. Vooral de 1-2 van een dribbelende Arjan Swinkels was van mooie makelij. Door de overwinning wipt Mechelen in de tweede periode over Beerschot-Wilrijk. Zo ligt de druk in Antwerpen waar Beerschot-Wilrijk een trip naar Union staat te wachten.

Het mes op de keel en de play-downs akelig dichtbij. Met die vieze papieren kreeg OH Leuven de eersteperiodekampioen over de vloer. Ook al ging Mechelen in de tweede periode niet zo voortvarend van start met twee gelijke spelen uit vier wedstrijden. Mechelen-coach Wouter Vrancken kan dezer dagen wel rekenen op een vormzwangere Nikola Storm. Zes dagen nadat hij op bezoek bij Westerlo aan de basis lag van de drie Mechelse doelpunten, deed de 24-jarige flankspeler er in Leuven nog een assist bij. Al in de vierde minuut bracht hij het leer snedig voor. Via het been van Schuermans werd het de perfecte assist voor Igor De Camargo. Assist nummer zeven voor Storm die zich zo bovenaan de stand van aangevers naast koploper Onur Kaya hijst.

KV Mechelen leek dus goed op weg naar de twaalfde zege, maar de bezoekers schoten zichzelf in de voet. Na nota bene een eigen counter botste geel-rood zelf op een dodelijke tegenstoot. Tshimanga was het die de aanval goed opzette waarna Verrips het schot van Myny wel wist te keren, maar op de rebound van Hirst had de Nederlandse doelman geen verhaal. Alles te herdoen aan Den Dreef. En toch keerde Malinwa met een voordeel de kleedkamers in. Net voor de rust keek David Hubert namelijk tegen een tweede gele kaart aan.

De herwonnen moed zakte de Leuvenaars meteen in de schoenen. Al zeker wanneer de thuisploeg balverlies aan de middenstrook cash moest betalen. Het was zowaar Arjan Swinkels die aan het dribbelen sloeg. De vooruitgeschoven verdediger werd bediend met een fraai hakje van Igor De Camargo waarna Swinkels met een slingerbeweging Clément Fabre in zijn hemd zette. Ook de afwerking van de Nederlander mocht er wezen. “Ik wist niet wat ik ging doen, maar hij zat er heerlijk in”, lachte Swinkels zijn tanden onder zijn weelderige haardos bloot.

De verdediger mepte OHL zo tegen het canvas, want een vuist konden de Leuvenaars niet meer maken. De ruimtes werden steeds groter en groter en daar profiteerde Engvall bijna van. Na een prima pass van Kaya spatte het schot van de Zweed op de dwarsligger uit elkaar. Uitstel van executie. Opnieuw was het Igor De Camargo die voor de beslissing zorgde door de rebound in doel te werken. De achtste treffer van de Braziliaanse Belg.

Door de zege springt KV Mechelen over Beerschot-Wilrijk. Het telt voorlopig een punt meer dan de Antwerpenaren en vier meer dan Union. Zondag trekt Beerschot-Wilrijk naar Union in de topper van de speeldag in 1B.