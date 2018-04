Tweedeklassers vrezen voor 1B met amper 7 ploegen: "Dat zou echt te weinig zijn. Er komt nu al geen volk kijken" Niels Vleminckx

26 april 2018

07u10 0 Belgisch Voetbal Pas over een dikke maand wordt duidelijk of KV Mechelen gelijk krijgt van de rechter en zo als zeventiende ploeg in 1A blijft. Een zaak die als een molensteen rond de nek van de clubs uit 1B hangt. De schrik voor een tweede klasse met zeven clubs zit erin.

"Nee, dit is niet plezant."

"Ja, we maken ons zorgen."

De teneur is hetzelfde bij zowat alle clubs uit 1B. De rechtszaak die KV Mechelen is begonnen tegen de voetbalbond over de licentie van Moeskroen, hangt als een schaduw boven hun voorbereiding voor volgend seizoen, net als de onzekerheid over de toekomst van Lierse. Niemand die weet hoe de competitie er volgend seizoen zal uitzien.

Oordeelt de rechter dat KV Mechelen gewoon naar 1B degradeert, dan gaat het leven zoals het is gewoon door. Maar als Mechelen als zeventiende ploeg in eerste klasse mag blijven, begint het puzzelwerk pas écht.

"Er komt nu al geen volk kijken"

Tweedeklassewiskunde voor leken samengevat: amper zes ploegen ploegen spelen op dit moment zeker in 1B. OH Leuven, Beerschot, Roeselare, Union, Westerlo en promovendus Lommel. Tubeke eindigde op de degradatieplaats en Lierse moet zijn licentie afdwingen via het BAS. Als de rechter KV Mechelen in 1A laat spelen, wil dat dan ook zeggen dat tweede klasse mogelijk amper zéven ploegen bevat. Want als Lierse ook via het BAS geen licentie krijgt (en dus degradeert naar de amateurreeksen), neemt Tubeke (de sportieve degradant) de zevende plaats in.

Vanuit het amateurvoetbal kan in principe enkel Lommel stijgen. De enige andere amateurclub die een licentie voor 1B heeft gekregen is Seraing. Alleen: de Luikenaars eindigen buiten de top vier, spelen dus geen eindronde en kunnen bijgevolg niet promoveren. In dat noodscenario dient er zich geen achtste ploeg aan.

Als Lierse wel een licentie krijgt, kan de algemene vergadering van de Pro League de toestemming geven aan Tubeke om alsnog de achtste stek in 1B in te nemen. Maar dat is verre van de geijkte procedure. Het zou ook betekenen dat er plots 25 profclubs zijn, terwijl de grote ploegen dat aantal de komende jaren net willen verminderen. "Zeven tweedeklassers, dat zou echt te weinig zijn", zucht een clubleider. "Er komt nu al geen volk kijken." Voor de kleinere ploegen stijgt de kans op degradatie naar de amateurreeksen - een ramp voor elke profclub. Bovendien zijn er minder matchen, dus nóg minder inkomsten. En zeggen dat het voor elke tweedeklasser nu al meer dan krabben is om rond te komen.

In de komende weken steken de clubs uit 1B de koppen bij elkaar om te bekijken wat de opties zijn.