Twee zinnen zorgen voor onrust: nieuwe regering belooft RSZ-voordelen in het voetbal aan te pakken Niels Vleminckx

01 oktober 2020

06u00 0 Belgisch voetbal Als we het regeer­akkoord mogen geloven, zal de politiek definitief snoeien in de (para)fiscale voordelen van profsporters. Vooral het voetbal, dat jaarlijks meer dan 70 miljoen euro RSZ-korting krijgt, knijpt de billen toe. Zeker nu de N-VA – de enige partij die niet aandrong op scherpe aanpassingen – in de oppositie zit.

“De regering hervormt de huidige fiscale en parafiscale voordelen van beroepssporters en sportclubs met het oog op meer billijkheid, waarbij gegarandeerd wordt dat iedereen een eerlijke bijdrage levert, afhankelijk van de draagkracht van de sport. Tevens zal de controle over de sport­makelaars versterkt worden.”

Twee zinnen. Meer staat er niet in het regeerakkoord over hervormingen van de profsport. Maar die twee zinnen zullen ongetwijfeld een zeer grote impact hebben. In beperkte mate op de kleinere sporten, zoals atletiek, handbal of volleybal. De grootste klap zal ongetwijfeld voor het voetbal zijn.

Nu slechts 900 euro

Een sporter moet slechts RSZ-bijdragen betalen op een plafond van 2.352,11 euro per maand – goed voor zo’n 900 euro. Terwijl een normale werknemer op zijn volledige loon sociale bijdragen betaalt. Dat systeem zit fout, vindt zowat iedereen met rechtvaardigheidsgevoel. En al zeker in coronatijden, waarin het al overmaatse gat in de begroting alleen maar zal vergroten. Maar waar de nieuwe regering de kans ziet om te beknibbelen, zal die de kans met beide handen grijpen.

Sp.a, CD&V en Open VLD hebben in het verleden al meermaals aangegeven te willen snoeien in de sociale voordelen. Uitgerekend die partijen zitten nu ook in de regering. Veel liever had de Pro League gezien dat de N-VA ook federaal aan de macht zou komen – de partij van Bart De Wever heeft zich altijd zeer neutraal gehouden in de discussie. Maar zonder de N-VA lijkt er geen enkele partij op de rem te zullen staan.

Krimp Belgisch voetbal

Bij de Pro League, de vereniging van profvoetbalclubs, voelden ze de bui al langer hangen. In het ­begin van dit jaar formuleerden onafhankelijke experts een voorstel waarbij de voetbalsector 25,2 miljoen extra zou afdragen aan de staatskas. Zonder evenwel te raken aan de RSZ-voordelen.

Daar kwam heel wat kritiek op. Vandaar dat de topclubs de afgelopen maanden een werkgroep hebben georganiseerd, met Vincent Mannaert, general manager van Club Brugge, als stuwende kracht. De clubs hopen proactief met een voorstel naar de politiek te stappen. Om duidelijk te maken dat snoeien in de sociale voordelen enerzijds de logica zelve is. Maar ook om anderzijds duidelijk te maken dat het nodig is om via een constructieve dialoog te morrelen aan het RSZ-statuut voor profsporters. Want als die voordelen wegvallen of gedecimeerd worden, zal ook het Belgisch voetbal onvermijdelijk serieus moeten inkrimpen. Wat op zijn beurt rechtstreeks en onrechtstreeks gevolgen heeft voor de tewerkstelling.