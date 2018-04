Twee achteloze penalty's en een schitterende streep: Beerschot-Wilrijk en Lokeren houden elkaar in evenwicht Michaël Vergauwen

07 april 2018

19u49 0 Belgisch Voetbal Geen tweede opeenvolgende winst voor Lokeren in play-off 2, geen eerste 6 op 6 van 2018 voor Peter Maes en co. In een matige partij leken de Waaslanders Beerschot behoorlijk makkelijk af te houden, maar was het Joren Dom die tien minuten voor tijd alsnog een gelijkspel uit de brand sleepte.

Twee keer hands, twee keer strafschop, 1-1. Meteen weet u bijna alles wat u moet weten van de eerste helft Beerschot-Lokeren. Maes trapte de thuisploeg op voorsprong nadat Michel de bal met de hand beroerde, Skulason bracht de bordjes, eveneens vanop elf meter, in evenwicht na handspel van François. U weet bíjna alles, want op de valreep kreeg een saai eerste bedrijf alsnog een opwindende apotheose. Na een snelle tegenaanval van Lokeren vond Söder Hupperts in de tweede zone, de Nederlander controleerde beheerst en werkte al even koel af.

Match gedaan? Dacht iedereen, ja. Zeker bij Lokeren. En misschien zelfs bij Beerschot. Behalve Joren Dom dan misschien. De Antwerpenaar knalde tien minuten voor tijd -uit het niets- een snelle aanval droogweg voorbij Verhulst. Die had niémand nog zien aankomen. Het gaf de Ratten moed en zelfs de 3-2 hing nog in de lucht. Net als op speeldag 1 moest Beerschot echter tevreden nemen met een 2-2-gelijkspel. Lokeren verspeelt zijn maximum en heeft dat enkel en alleen aan zichzelf te wijten. Wie zich zo in slaap laat wiegen, mag al blij zijn met een punt.