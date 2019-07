Tubeke: “Operatie Propere Handen heeft een muis gebaard”



Operatie Propere Handen Na de beslissing van het BAS om KV Mechelen wegens vermeende matchfixing al zeker geen degradatie naar 1B op te leggen, valt het doek ook definitief voor AFC Tubeke. "Operatie Propere Handen heeft een muis gebaard", reageerde algemeen directeur Josselin Croisé.

Tubeke had nog gehoopt de sportieve degradatie te vermijden door te eisen dat KV Mechelen, afgelopen seizoen een 1B-club, moest zakken naar de eerste amateur. Die vordering werd in eerste aanleg al afgewezen, omdat de promotie naar 1A als een verworvenheid werd beschouwd. Tubeke tekende echter beroep aan, maar omdat degradatie volgens het BAS niet meer mogelijk is op basis van het bondsreglement werd het belang van de Waals-Brabanders afgewezen. Het verdict: AFC Tubeke speelt volgend seizoen in de eerste amateurklasse.

“Het is ongelooflijk dat onze argumenten niet eens zijn bestudeerd. Het dossier is niet ten gronde behandeld. Twee sjoemelende clubs gaan zo vrijuit. Ik schrik er enorm van”, aldus een woedende Croisé. “We verwachtten zoveel van Operatie Propere Handen, maar het heeft uiteindelijk gewoon een muis gebaard.”

AFC Tubeke bekijkt nog of er stappen ondernomen kunnen worden, maar weet nu wel in welke reeks het uitkomt. “Nu kunnen we eindelijk aan ons huiswerk beginnen”, aldus Croisé. Tubeke opent de competitie op 31 augustus in eigen huis tegen Sint-Eloois-Winkel Sport