Tubeke krijgt geen licentie en zakt naar tweede amateurklasse

09 mei 2020

20u36 0 Belgisch voetbal Het gaat van kwaad naar erger met AFC Tubeke. De Waals-Brabantse club kreeg geen licentie voor de eerste amateurklasse en glijdt verder af naar de tweede amateurklasse.

In het seizoen 2008-2009 speelde AFC Tubeke nog in de Jupiler Pro League. Nu wordt de club door het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) verwezen naar de tweede amateurklasse.

In een mededeling op Facebook maakte Tubeke duidelijk dat het op 34 administratieve of financiële punten tekortschoot. “Na een aantal weken hard werken hebben we 33 punten in orde kunnen brengen”, luidt het. “We hebben op slechts één administratief punt gefaald: het afleveren van een ‘plenair’ auditverslag van het begrotingsjaar.”

“Vanwege COVID-19 (overmacht) was het voor ons onmogelijk om een volledige audit uit te voeren. We hadden dus een ‘vereenvoudigd’ auditverslag ingediend, maar ondanks onze inspanningen bleek dat onvoldoende.” Tubeke zakt zo, een jaar na de degradatie uit 1B, naar de tweede amateurklasse.

“Wij hebben al besloten om onze aandacht op het nieuwe seizoen te richten waar we in de tweede amateurklasse zullen uitkomen. Na het stopzetten van de kampioenschappen (begin maart 2020) hadden we in onze financiële vooruitzichten op deze degradatie geanticipeerd.”

