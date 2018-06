TT: Schrijvers naar Club - Harry Kane verlengt bij Tottenham - Lokeren zet zinnen op verdediger van... Atlético Voetbalredactie

08 juni 2018

15u43

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 77 Belgisch Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Harry Kane verlengt zijn contract bij Tottenham tot 2024

Een statement dat kan tellen richting de geïnteresseerde clubs. Harry Kane heeft zonet zijn contract bij Tottenham verlengt tot 2024. De 24-jarige spits maakt al enkele seizoenen furore bij de club uit Londen en verlengt in navolging van zijn coach Mauricio Pocchetino zijn verbintenis.

📝 We are delighted to announce that @HKane has signed a new six-year contract with the Club, which runs until 2024. #OneOfOurOwn pic.twitter.com/4p6xfVTLkE Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Saelemaekers tekent contract van vier jaar bij Anderlecht

Alexis Saelemaekers heeft zonet zijn krabbel gezet onder een contract van Anderlecht. Het nog maar 18-jarig jeugdproduct van paars-wit debuteerde dit seizoen voor de A-ploeg en wist trainer Hein Vanhaezebrouck meteen te overtuigen. Midden februari maakte Saelemaekers op Stayen tegen Sint-Truiden zijn profdebuut voor Anderlecht. Sindsdien bewees hij meermaals zijn waarde voor de Brusselaars. In play-off I kwam de jonge snaak in elke wedstrijd in actie. Hij kon echter niet beletten dat Anderlecht zijn landstitel aan Club Brugge moest laten en uiteindelijk als derde eindigde. Saelemaekers tekende een contract van vier jaar.

Bonne nouvelle! Goed nieuws! Het jonge talent Alexis Saelemaekers heeft net een contract van 4 jaar bij RSCA getekend. Le jeune talent Alexis Saelemaekers vient juste de signer un contrat de 4 ans avec le #RSCA. Bonne chance Alexis! Veel succes Alexis! In Youth We trust! 💜 💪 pic.twitter.com/h9qgzJ2ouK RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Nainggolan krijgt Bryan Cristante naast zich op middenveld van Roma

AS Roma heeft zijn selectie versterkt met de 23-jarige Bryan Cristante. De vijfvoudig Italiaanse international komt over van Atalanta. De club van Radja Nainggolan huurt Cristante komend seizoen voor 5 miljoen euro. Wanneer aan bepaalde sportieve voorwaarden is voldaan, wordt automatisch een aankoopclausule geactiveerd ter waarde van 15 miljoen euro.

Cristante heeft met het bestuur van AS Roma een akkoord over een contract tot 30 juni 2023. "Ik ben heel tevreden want een transfer naar Roma was mijn doel. Ik heb er vertrouwen in dat ik deze club een grote bijdrage kan leveren", zegt de aanwinst van de Romeinen.

Afgelopen seizoen was de centrale middenvelder met negen competitiegoals en drie assists een belangrijke schakel in het elftal van Atalanta, dat de competitie op de zevende plaats beëindigde. Cristante debuteerde in oktober 2017 voor de nationale ploeg. Hij telt inmiddels vijf caps achter zijn naam en speelde maandag nog 90 minuten in het oefenduel tegen Nederland (1-1).

Lokeren zet zinnen op verdediger van Atletico Madrid

Sergio Gonzalez Teston, kortweg Sergi, staat op de radar van Lokeren. Dat meldden Spaanse bronnen. De 23-jarige linksback speelt bij – schrik niet – Atletico Madrid. Het jeugdproduct werd opgeleid door de topclub, maar kreeg de voorbije jaren vooral speelgelegenheid in het tweede elftal. Bij Atletico mocht hij afgelopen seizoen meedoen in de Copa del Rey tegen Elche en Lleida, en in de Europa League tegen Kopenhagen.

Geen Corryn

De eventuele komst van Sergi zou betekenen dat de transfer van Alexander Corryn niet doorgaat. Het voormalig jeugdproduct van Lokeren keert in dat geval niet terug naar Daknam. Grootste struikelblok bleek de afgelopen weken al de stevige 350.000 euro die KV Mechelen voor de verdediger wil.

Sergio Gonzalez Teston #Sergi

1995 🇪🇸



Debutto con la maglia dell'@Atleti ⚪️🔴✔️ #AtletiCopenhague pic.twitter.com/GJa9NkH7Cu WorldSoccerScouting(@ WSScouting) link

Siebe Schrijvers naar Club

Club Brugge heeft vandaag de transfer van Siebe Schrijvers aangekondigd. De 21-jarige Limburger komt over van Racing Genk en tekende in het Jan Breydelstadion een overeenkomst voor vier seizoenen. Met zijn transfer zou zo'n drie miljoen euro gemoeid zijn. Schrijvers is voor blauw-zwart de derde zomertransfer, na Mats Rits (KV Mechelen) en de Nederlander Arnaut Groeneveld (NEC).

"Het duurde even, maar ik ben blij dat mijn overgang in orde is gekomen", legde Schrijvers uit op de website van de landskampioen. "Volgend seizoen hoop ik dat we samen heel wat mooie momenten kunnen beleven in de competitie en de Champions League. Ik kijk er al naar uit om de ploeg te leren kennen in de voorbereiding."

Racing Genk bedankt de aanvallende middenvelder voor zijn prestaties bij Genk en wenst hem alle succes in zijn verdere voetbalcarrière. "Hij zal voor ons een Genkie blijven, uit onze 'groententuin' zoals Sef Vergoossen onze jeugdacademie placht te noemen," beëindigden de Limburgers hun persbericht.

Schrijvers debuteerde in september 2012 op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Racing Genk. Sindsdien kwam hij tot 131 officiële optredens (en 16 goals) voor de Limburgers. In het kalenderjaar 2016 speelde Schrijvers op huurbasis bij Waasland-Beveren, waar hij het zelfs tot kapitein schopte. Na zijn terugkeer in de Luminus Arena in januari 2017 bleef een vaste basisplaats uit. Het voorbije half jaar raakte Schrijvers, onder nieuwe coach Philippe Clement, helemaal uit beeld. In play-off I bleef zijn bijdrage voornamelijk beperkt tot invalbeurten.

Enorm veel zin in een nieuw hoofdstuk bij Blauw-Zwart! Bedankt @KRCGenkofficial voor de 14 mooie jaren! 🔵⚫️ pic.twitter.com/QWmWg1lrYb Siebe Schrijvers(@ SiebeSchrijvers) link

Gent heeft vervanger voor Gigot in het vizier

Gent speurt ondertussen de markt af om een vervanger voor Samuel Gigot te zoeken. De verdediger trok voor 8 miljoen euro naar het Russische Spartak Moskou en Igor Plastun is op de radar van de Buffalo's verschenen. De 27-jarige Oekraïner verdedigt momenteel de kleuren van het Bulgaarse Ludogorets. Volgens lokale bronnen moet Plastun 3 miljoen euro kosten.

👉🏽 dit moet de vervanger van Gigot worden bij @KAAGent



(de linkse voor alle duidelijkheid)



👤 Igor Plastun

📅 27 jaar

🇺🇦 Oekraïner

📍Centrale verdediger bij Ludogorets



💰 zo’n 3 miljoen euro



Meer op @hlnsport pic.twitter.com/CdYzhUR93m Niels Poissonnier(@ niels_27) link

Thibault Peyre verlengt bij Union

De Fransman Thibault Peyre (25) zal ook de volgende seizoenen de kleuren van Union dragen. De centrale verdediger zette bij de club uit 1B zijn handtekening onder een nieuw contract voor twee seizoenen (plus een jaar optie).

"Ik ben super tevreden om mijn avontuur bij Union verder te zetten. Ik heb hier een prachtig eerste jaar beleefd, met een goal, een assist en veel emoties, ondanks een moeilijk sportief seizoen. Brussel is een fantastische stad, de club is prachtig en ik kan niet wachten op mijn eerste wedstrijd in het Dudenpark!", reageert hij vrijdag op de clubwebsite.

Peyre werd vorige zomer door Union overgenomen van Moeskroen. Daarvoor speelde hij in het tweede elftal van Rijsel.

Stef Peeters krijgt bij Caen nieuwe coach

De Franse eersteklasser Stade Malherbe Caen, de club van middenvelder Stef Peeters, heeft Fabien Mercadal aangesteld als nieuwe trainer. Hij zette zijn krabbel onder een contract voor drie jaar, zo maakte de club vandaag bekend. Mercadal (46) verlaat tweedeklasser Paris FC. Hij neemt bij Caen over van Patrice Garande, wiens contract deze zomer afliep.

Caen beëindigde het afgelopen seizoen op de zestiende plaats in de Ligue 1. Peeters (ex-Genk en STVV) was goed voor twintig wedstrijden (twee assists).

✍️ Après une grosse saison avec le @ParisFC en @DominosLigue2, Fabien Mercadal est le nouvel entraîneur du @SMCaen 🔵🔴



👉 https://t.co/fjfU2OvXuY #SMCaen #TeamSMC #Ligue1Conforama pic.twitter.com/eN3C9P3zQG Stade Malherbe Caen(@ SMCaen) link

Crystal Palace neemt doelman Vicente Guaita over van Getafe

De Spaanse keeper Vicente Guaita (31) zet zijn carrière verder bij Crystal Palace, de ploeg van Christian Benteke. Hij komt transfervrij over van Getafe en ondertekende bij de Eagles een contract voor drie seizoenen. Voor het team van coach Roy Hodgson is Guaita de eerste zomeraanwinst.

De Spanjaard hield afgelopen seizoen twaalf keer de netten schoon in La Liga en werd volgens Crystal Palace gegeerd door "meerdere Europese topclubs". Getafe beëindigde het seizoen, als promovendus, op een fraaie achtste plaats. Crystal Palace werd in de Premier League elfde.

"We zijn blij dat wij een van de beste keepers uit de Spaanse competitie kunnen strikken en tevreden dat we de concurrenten te snel af zijn", aldus voorzitter Steve Parish.

Guaita kept 1⃣2⃣ clean sheets in La Liga last season!



Find out more about him here...

👉 https://t.co/9ISUuvNN1S pic.twitter.com/AgeZpKoEKu Crystal Palace F.C.(@ CPFC) link

Leicester City versterkt defensie met Jonny Evans

De Noord-Ierse international Jonny Evans heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Leicester City.

De 30-jarige Evans komt over van West Bromwich Albion. De centrale verdediger heeft ook een verleden bij Manchester United, dat hem in 2006 uitleende aan Antwerp, en Sunderland.

Evans is voor de Engelse kampioen van 2016 de tweede aanwinst. Eerder strikten de Foxes de Portugese verdediger Ricardo Pereira (Porto). Leicester betaalt naar verluidt 3,5 miljoen pond (4 miljoen euro) voor Evans.

📝 #lcfc have agreed terms with West Bromwich Albion for the transfer of defender Jonny Evans: https://t.co/KTldVGIO1M

#WelcomeEvans pic.twitter.com/QRsnFx5Hfs Leicester City(@ LCFC) link

Blondelle verlengt bij Eupen

KAS Eupen heeft vandaag laten weten het contract van verdediger Siebe Blondelle, dat nog liep tot medio 2019, te verlengen tot juni 2020. Dat maakte de club uit de Duitstalige Gemeenschap bekend op haar website. De 32-jarige West-Vlaming is sinds de zomer van 2015 actief aan de Kehrweg.

Voordien verdedigde Blondelle de kleuren van Vitesse (2005-2007), VV Venlo (2007-2008), FC Dender (2008-2009), Rot Weiss Ahlen (2009-2010), Bergen (2010-2012) en Waasland-Beveren (2012-2015). In Eupense loondienst kwam de verdediger de voorbije drie seizoenen tot 99 officiële duels.

"Siebe bleek meteen een betrouwbare verdediger te zijn", liet algemeen directeur Christoph Henkel optekenen. "Met zijn instelling is hij een voorbeeld voor onze jonge spelers en daarom een belangrijk onderdeel van het team. Iedereen bij KAS Eupen is blij dat Siebe zijn contract heeft verlengd en de komende twee jaar voor ons blijft spelen."

Eupen kon het voorbije seizoen maar op het nippertje degradatie naar de Proximus League vermijden. De Oostkantonners telden als voorlaatste evenveel punten als rode lantaarn KV Mechelen, maar hadden wel een iets beter doelsaldo.

👏YESSS 😊

Vertrag mit Siebe Blondelle vorzeitig bis 2020 verlängert.

Contrat avec Siebe Blondelle prolongé prématurément jusqu'à 2020.



➡️https://t.co/6R02sPbpkv

@Aspire_Academy @Belgianfootball @ProLeagueBE pic.twitter.com/ppHioyBVDn KAS Eupen(@ kas_eupen) link

Marcelo laat zich uit over transferdossiers Cristiano & Neymar

Verlaat Cristiano Ronaldo straks Real Madrid? En komt Neymar dan in zijn plaats? Het zijn de twee grote vragen die de zomermercato te lijken gaan beheersen en op een persconferentie heeft linksachter Marcelo zijn eigen kijk op de zaken gegeven. De Braziliaan weet natuurlijk waarover hij spreekt, want hij kent Ronaldo van bij Real en Neymar van bij de nationale ploeg. "Of Cristiano weggaat en Neymar in zijn plaats komt? Cristiano is niet de eigenaar van Real Madrid. Als onze voorzitter een speler wil binnenhalen, dan zal hij dat ook doen. Maar het is niet zo dat Neymar níet kan komen, als Cristiano toch zou blijven. Iedereen wil dat hij blijft. En voor Neymar staat de deur bij Real altijd open. Real zoekt altijd de beste spelers en ook Neymar zal op een dag voor onze club spelen."

Van Holsbeeck geen CEO van Antwerp

Herman Van Holsbeeck wordt niet de nieuwe CEO van Antwerp. Gisteren zat de gewezen algemeen manager van Anderlecht nog samen met Luciano D'Onofrio en de zoon van Paul Gheyssens om een eventuele samenwerking te bespreken. Van Holsbeeck past echter voor een clubfunctie gelijkaardig aan deze die hij bij Anderlecht bekleedde. Een samenwerking waarbij de Brusselaar Antwerp en D'Onofrio advies- en scoutingsdiensten zal leveren, is echter niet uitgesloten. (MJR)

Wesley in het vizier van Lazio, Club volgt Argentijnse verdediger

Lazio Roma heeft zijn oog laten vallen op Club-aanvaller Wesley (21). Het bericht dat de Italiaanse media gisteren verspreidden, werd ons ook bevestigd. Technisch directeur Igli Tare zou in de stevige Braziliaan de vervanger zien voor Felipe Caicedo, die deze zomer mogelijk vertrekt. CEO Vincent Mannaert gaf op het einde van vorig seizoen al aan dat hij helemaal niet zeker is dat Club Wesley zal kunnen houden.

Aan de inkomende kant is het nog steeds wachten op een akkoord met RC Genk om de komst van Siebe Schrijvers af te ronden. Blauw-zwart rekent op een transfersom van 3 miljoen euro. Verder is de Argentijnse verdediger en jeugdinternational Marcos Senesi (21) één van de opties om de Brugse defensie te komen versterken. (WDK)

🔵🔴🔵⚽▶Cuenta @CrisPagliaro que el nuevo representante de Marcos Senesi podría acerca una oferta del fútbol europeo por el jugador. No sería italia. Podría llegar concretamente antes del viernes. #SanLorenzo pic.twitter.com/QjRGeSrTmx Hablemos de SL(@ HablemosDeSL) link

" Real wint strijd om nieuwe Neymar"

Rodrygo: onthoud de naam. Het 17-jarige top­talent is de sensatie van de Braziliaanse competitie. Afgelopen weekend scoorde hij in amper negen minuten tijd een hattrick voor Santos. De topclubs staan dan ook in de rij voor de onhoudbare Braziliaan. Maar volgens Spaanse media haalt Real Madrid het van rivaal Barcelona. En daar heeft de transfer met Neymar naar verluidt heel wat mee te maken. De voorzitter van Santos zou het namelijk vertikken om te onderhandelen met Barça, omdat hij nog ruim dertien miljoen wil van de Spaanse topclub in de nasleep van Neymars transfer. Met de Rodrygo-deal zou een transfersom van 45 miljoen euro plus 15 miljoen aan commissies gemoeid zijn. (VDVJ)

Medische testen Colley bij Sampdoria

Omar Colley wordt vandaag in Genua verwacht voor zijn medische testen. Nadien zou de 25-jarige centrale verdediger van Racing Genk zijn handtekening zetten onder een vierjarig contract bij Sampdoria. Met de transfer zou een bedrag van net geen 8 miljoen euro gemoeid zijn, plus 2 miljoen in bonussen. Genk zou daarvan wel 1 miljoen moeten afstaan aan het Zweedse Djurgårdens, de club waarvan Genk hem twee seizoenen geleden overnam. (KDZ)

STVV haalt Frans-Haïtiaanse spits

Voor de Frans-Haïtiaanse spits Duckens Moses Nazon (24) ligt een contract voor drie jaar klaar op Stayen. Nazon komt over van Wolverhampton dat hem afgelopen seizoen uitleende aan Coventry en Oldham Attletic. Nazon is 1,81 meter en speelde 23 keer voor het nationale team van Haïti. Hij is meteen de tweede aanwinst voor STVV, dat eerder ook al en contract aanbood voor drie jaar aan de Guineese middenvelder Ibrahima Sory Sankhon (22).