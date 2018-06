Trost voorgesteld als trainer bij Lierse: "Er wacht me hier een mooie uitdaging" Kristof De Cnodder

25 juni 2018

15u29 0 Belgisch Voetbal René Trost werd zopas voorgesteld als trainer van Lierse Kempenzonen. De 53-jarige Nederlander tekende voor twee seizoenen op het Lisp en krijgt Lierse-icoon Nico Van Kerckhoven naast zich als assistent.

In de periode 2005-2006 was Trost al eens hoofdcoach bij het intussen failliete Lierse SK. Trost hield de Pallieters toen eerst in de hoogste afdeling, waarna hij enkele maanden later werd het ontslagen. “Aan mijn eerste periode bij Lierse hield ik veel warme contacten over”, aldus Trost. “Weet je dat ik bijvoorbeeld soms nog kaartjes en sms’jes ontving van Lierse stewards en medewerkers? Het recente faillissement van de club vond ik dan ook een vervelende zaak, maar gelukkig stonden er mensen op die Lierse een tweede leven hebben gegeven. Toen deze personen me onlangs contacteerden, kon ik niet weigeren. Deze trein wou ik niet laten passeren.”

Drie jaar geleden kreeg Trost een hartaanval. Toen liet hij zich op een gegeven moment ontvallen dat hij de druk van het hoofdtrainerschap wel kon missen. “Maar da’s intussen alweer een hele tijd geleden”, lacht Trost. “Intussen voel ik me opnieuw topfit en vol energie. En ik ervaarde toch een zekere leegte. Vandaar dat ik nu opnieuw een job als T1 heb aanvaard. Er wacht me hier een mooie uitdaging.”

Met Trost en Van Kerckhoven in de dug-out mikt Lierse Kempenzonen straks op de titel in de eerste amateurklasse. “De reeks en de club ken ik nog niet echt”, geeft Trost toe. “Gelukkig is er voldoende tijd om te informeren. Als trainer heb ik trouwens quasi altijd gewerkt bij clubs waar aan iets nieuws werd gebouwd. Die ervaring kan me straks zeker van pas komen.”