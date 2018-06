Trost opnieuw trainer bij Lierse Kristof De Cnodder

22 juni 2018

19u10

Lierse Kempenzonen – de opvolger van het failliete K Lierse SK - stelt maandag zijn nieuwe trainer voor. Volgens onze informatie wordt de Nederlander René Trost (53) de sportieve baas op het Lisp. Tussen 2005 en 2006 zat Trost ook al in de dug-out bij de Pallieters en hij werd er in korte tijd immens populair bij de fans. De afgelopen tijd was Trost actief in de jeugdafdeling van het Nederlandse Roda JC. In eerste instantie leek Stanley Menzo in pole position te liggen voor de trainersjob bij Lierse, maar het voormalige clubicoon haakte uiteindelijk af.